Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Brescia, dal Tar sì alla trasferta ma solo per 300. La Nord: «Non andiamo»

L’Union si è vista accogliere il proprio ricorso, ma il tifo organizzato si oppone alla scelta di mettere a disposizione dei biancazzurri un lotto contingentato di biglietti
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

La Curva Nord del Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
La Curva Nord del Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Il Tar apre alla trasferta di Crema di domenica per la partita dell’Union Brescia con la Pergolettese, ma solo per 300 tifosi e con l’obbligo da parte della società di stilare una lista.
Il club di Pasini ha visto accolto il proprio ricorso (presentato insieme al Brescia club Vittorio Mero) contro il divieto disposto nei giorni scorsi dal prefetto di Cremona.

La posizione della Curva

Tuttavia la decisione del Tribunale amministrativo prevede comunque una limitazione: a fronte di una curva ospiti del «Voltini» che può accogliere un migliaio di supporter, sarà infatti messo in vendita un lotto contingentato di soli 300 biglietti dei quali in qualche modo la società deve farsi «garante». La Curva Nord ha deciso che come gruppo non parteciperà alla trasferta invitando anche gli altri tifosi a fare altrettanto e a lasciare vuoto il settore. Sarà invece presente l’altro ricorrente, il Brescia club Vittorio Mero.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaCurva Nordtrasfertaserie CCrema
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...