Brescia, dal Tar sì alla trasferta ma solo per 300. La Nord: «Non andiamo»

Il Tar apre alla trasferta di Crema di domenica per la partita dell’Union Brescia con la Pergolettese, ma solo per 300 tifosi e con l’obbligo da parte della società di stilare una lista.
Il club di Pasini ha visto accolto il proprio ricorso (presentato insieme al Brescia club Vittorio Mero) contro il divieto disposto nei giorni scorsi dal prefetto di Cremona.
La posizione della Curva
Tuttavia la decisione del Tribunale amministrativo prevede comunque una limitazione: a fronte di una curva ospiti del «Voltini» che può accogliere un migliaio di supporter, sarà infatti messo in vendita un lotto contingentato di soli 300 biglietti dei quali in qualche modo la società deve farsi «garante». La Curva Nord ha deciso che come gruppo non parteciperà alla trasferta invitando anche gli altri tifosi a fare altrettanto e a lasciare vuoto il settore. Sarà invece presente l’altro ricorrente, il Brescia club Vittorio Mero.