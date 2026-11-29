Non ha vinto nessuno. Pensandoci: ha vinto l’Ospitaletto. Ripensandoci: ha vinto il Brescia. È finita 0-0, ma ha vinto l’Ospitaletto: sul piano della prestazione, dell’intensità, del ritmo, dell’interpretazione. Ha vinto il Brescia: perché ci sono momenti e momenti come pareggi e pareggi. E un segno «X» che arriva in coda a una serie di 5 vittorie di fila e in un pomeriggio in cui sarebbe oggettivamente potuta finire peggio, è un segno decisamente guadagnato. Anche se non basta a tenere al sicuro il primato così faticosamente conquistato: oggi il Trento può assaltare la dirigenza e il Cittadella rimettersi in pari.
Conferme e scelte
È finita 0-0 e facciamo che l’hanno vinta i portieri: decisivo è stato Stefano Gori, altrettanto lo è stato Mathias Ferrante. Qua i guantoni e qua la mano: davanti a un sold out che fa storia. Qua la mano, ma non è stato affatto un «volemose bene». Ognuno ha fatto il suo: solo che l’Ospitaletto lo ha fatto meglio. Come la scorsa stagione: però questa è tutta un’altra storia. Gli orange – ieri signori in rosso – non sono più una sorpresa: e infatti la squadra di Quaresmini non ha fatto altro che confermare le proprie certezze e certificare la crescita attraverso una partita da quarta in classifica preparata con grande cognizione e con tutte le trappole giuste al posto giusto. Solo è mancata la concretezza e si sono palesate le difficoltà del periodo in termini realizzativi. Solo, dall’altra parte, c’era Gori.
I biancazzurri non sono più invece quei biancazzurri: più maturi, più consapevoli e più forti sono riusciti a non perdere una gara non in linea con le ultime vincenti sia a livello generalizzato che di singoli. E dall’altra parte c’era Ferrante che ha saputo come mettere acqua sulle poche (eppur significative) scintille accese sottoporta. Morale della favola: un Ospitaletto sopra le righe ha affrontato e frenato un Brescia sotto standard di suo con le difficoltà proprie messe in luce anche dal piano tattico dei padroni di casa che con la modalità blocco basso più ripartenze veloci (Gobbi e Messaggi hanno messo sotto pressione Sina e Balestrero) e in poche mosse hanno mandato facilmente in sofferenza i biancazzurri votati alla pressione alta e che si sono ritrovati a spendere il triplo delle energie per recuperare palloni.
L’avvio bruciante
Diciamolo: non ha funzionato troppo nell’impianto bresciano di giornata. E il flash di quel che sarebbero stati i 96’ di gara in fondo si è visto subito: su punizione a favore del Brescia, ripartenza impetuosa dell’Ospitaletto con Messaggi a farsi metà campo prima di far assaggiare il primo pane duro a Gori. Sollecitato anche da una stoccata di Mondini oltre a essere chiamato a un paio di uscite basse smina pericoli. Succede tutto nei primi 12’ dopo i quali il Brescia – che paga pegno anche a centrocampo con l’Ospi in superiorità (tanto che Rizzo Pinna è spesso chiamato a supporto di Mercati e Mallamo pagando pegno alla sua incisività) sembra riuscire a prendersi per mano e a governare le redini. Dall’asse tra Marras (il migliore dopo Gori) e Rizzo Pinna nasce una mega occasione: se Mallamo cicca la conclusione, nella stessa azione Crespi va a botta sicura trovando freddissimo Ferrante sulla cui respinta ci prova ancora Mallamo trovando sempre Ferrante. Scossa? Sì, ancora per l’Ospitaletto che innesca un Gori time chiamato a un bagher pallavolistico su Gobbi e, sulla respinta, all’intervento sempre decisivo su Guarneri.
La ripresa
Vox populi in tribuna all’intervallo: «L’Ospitaletto non può reggere su questi ritmi anche nella ripresa. Poi ci sono le panchine...». Tanto più che i padroni di casa devono rinunciare al totem difensivo Nessi infortunatosi nel corso del primo tempo. L’ingresso del 2006 Parmiggiani non sconvolge comunque i piani dei franciacortini, sempre rigorosi e accorti. E impermeabili al tentativo del Brescia di velocizzarsi per arrivare con più convinzione negli ultimi metri. Una montagna che partorisce il topolino di una bella occasione di Crespi (in cattiva giornata) su gran palla di Casasola e, poco dopo, un tentativo estemporaneo di Crespi.
Stavolta, Corini ottiene poco anche dai cambi operati a partire dal 23’. Sembrano tuttavia poterci essere spiragli per provare a forzare la gara. Quando il Brescia però ci prova (va dato atto che nonostante la giornata no un tentativo ci sia stato) un Ospi solo apparentemente quieto si rimette a sprigionare gas prima con Torri subentrato al posto di Gobbi e sul quale Sina si esibisce in una «murata» salvifica e poi con Gualandris reso innocuo da un provvidenziale ed eccellente Marras. Stavolta ci sono stati anche gli avversari: vale per l’Ospitaletto, vale per il Brescia. Il punto pesa, anche se in modi molto diversi.