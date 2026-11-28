Frena il Brescia di Corini, che dopo cinque vittorie consecutive non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Ospitaletto. Un passo falso che può costare la vetta della classifica: vincendo con l’Arzignano, il Trento può scavalcare l’Union. Di seguito le pagelle.
7 – Stefano Gori
Nel primo tempo tiene a galla il Brescia: l’intervento più complesso è probabilmente il primo, su Messaggi, disinnescato anche poco dopo con un’uscita perfetta. Non è banale nemmeno la parata bagher su Guarneri, in chiusura di frazione. Pazienza se rischia la frittata su Gualandris, riesce pure a rimediare parzialmente. È il migliore.
6 – Davide Balestrero
Messaggi imperversa in avvio e lui si trova un po’ in imbarazzo, la differenza di passo è lampante. Poi gli equilibri in quel duello si riassestano, cuce e rattoppa con furbizia.
6 – Samuele Sina
Torna nello stadio che, ad oggi, l’ha visto protagonista per più volte da professionista. E un po’ l’emozione lo tradisce: pure lui è poco più che inerme sugli strappi perforanti di Messaggi in avvio. In sofferenza anche nel duello con Gobbi. Però quella chiusura su Torri nel finale vale un gol.
6 – Alberto Rizzo
La sua fortuna è che Galuppini resta in ombra per quasi tutta la partita, è meno sollecitato rispetto ad altri compagni. Ci mette comunque molto del suo: sempre molto attento.
6.5 – Tiago Casasola
D’impeto e di qualità, è l’epicentro delle discese bresciane nel primo tempo. Casali fatica a tamponare la sua esuberanza. Con un po’ di precisione in più la sua prestazione sarebbe stata totale. Anche se il cross giusto in realtà lo consegna: a Crespi, che calcia fuori. Dal 31’ st Davide Guglielmotti (6): fino a questa gara aveva raggranellato appena otto minuti in campionato. Tra i subentrati è l’unico che prova a combinare qualcosa.
5.5 – Alessandro Mercati
Passo indietro rispetto a una settimana fa. Peccato per quel tiro così vicino al palo, sul quale di fatto si eclissano le speranze di vittoria del Brescia.
6 – Alessandro Mallamo
Ha la prima palla per sbloccarla, ma mastica il sinistro e non ci fa una gran figura. Quando prova a ribadire in rete ha lo specchio ormai schermato. È comunque un episodio, in una serata in cui è tutto sommato propositivo e pure efficace senza palla. Dal 24’ st Marco Frigerio (5.5): non lascia il segno su questo match.
5.5 – Vincent De Maria
Una catena lavora nettamente meglio dell’altra. È l’inerzia della partita, certo, ma quando allunga la falcata sbaglia sempre la scelta. Partita no anche per lui. Dal 24’ st Brayan Boci (5.5): il rischio di Gori su Gualandris ha origine da un’incomprensione che coinvolge anche lui. Impatto non brillantissimo.
7 – Manuel Marras
Quella sua inclinazione (non casuale) a defilarsi sulla destra dà una gran noia all’Ospitaletto, che ha in quel binario il proprio anello debole. Combinazioni di pregio con Casasola e Rizzo Pinna, a seconda che le sue giocate siano orientate verso l’interno o l’esterno. E poi corre moltissimo, avanti e indietro.
5.5 – Andrea Rizzo Pinna
Il logorio di questo periodo emerge più che in altre gare. Non è un’attenuante da poco: che stia gestendo un problema da qualche tempo è un dato di fatto. L’unica giocata apprezzabile è lo scambio con Marras prima dell’occasionissima per Mallamo e Crespi. Tornerà. Dal 41’ st Jacopo Pellegrini s.v.
5.5 – Valerio Crespi
Col Renate gli era bastato un cross, qui ha due jolly e li spreca entrambi: destro troppo morbido dopo la carambola indotta da Mallamo, la pizzicata d’esterno nella ripresa è una bella intuizione che gli riesce a metà. L’uscita anticipata era programmata, di certo non è una bocciatura. Dal 24’ st Alberto Spagnoli (5.5): mai pericoloso nei venti minuti abbondanti che ha a disposizione.