Ospitaletto, attenzione alla Dolomiti e al rebus delle squadre in crisi

Contro squadre in crisi l’Ospitaletto ha già giocato qualche volta in stagione. In un paio di casi è andata bene (leggasi le vittorie a Novara, coi piemontesi che giungevano da soli 2 punti in tre gare, e a Desenzano, coi gardesani fermati da tre ko di fila, prima di incassare il quarto nel derby).
In due occasioni, invece, rimasero alcune scorie (se si pensa al pareggio amaro col Renate, che al Corioni fece punti da ultimo in classifica, e soprattutto al ko di Vercelli, contro una Pro moralmente a pezzi dopo le due sconfitte dalle quali giungeva).
Con la Dolomiti Bellunesi, nel match che venerdì, alle 20.30, apre la quattordicesima giornata del girone A di serie C, però, il concetto viene acuito dai numeri: la squadra da un paio di settimane guidata da Vicinio Espinal arriva da sei sconfitte di fila, che hanno fatto sprofondare le Dolomiti al penultimo posto.
Le parole
Eppure è proprio l’ampiezza della crisi degli avversari ad allarmare, paradossalmente ma non troppo, l’allenatore dell’Ospitaletto Andrea Quaresmini alla vigilia. «Più che altro - sottolinea il tecnico - non vorrei passasse il messaggio che sarà una sfida facile. Anzi, alcuni precedenti ci devono imporre riflessioni. E dato che veniamo da due gare in cui abbiamo fatto punti perché abbiamo ritrovato lo spirito che ci deve guidare, contrassegnato in primis da una grande intensità in tutte le fasi, non vorrei che abbassassimo la guardia. Ci è già capitato in questa stagione e sappiamo come è andata».
Ad avvalorare la tesi di Quaresmini ci sono un paio di numeri che lasciano percepire in quali situazioni la Dolomiti potrebbe risultare più pericolosa: anzitutto, a fronte del peggiore attacco (10 gol segnati), la distribuzione dei gol è importante, con nove giocatori a segno. In sostanza, potrebbe essere più difficile «percepire» il pericolo.
Punti
Di contro, la Dolomiti ha ottenuto 8 punti su 10 fuori casa. Ed è vero che le uniche due vittorie risalgono ad agosto e settembre, ma possiamo serenamente parlare di squadra da trasferta. «Giro il concetto in modo diverso - spiega Quaresmini -. Se guardiamo la statistica, anche noi ultimamente viaggiamo meglio fuori casa. La vittoria al Corioni ci manca da settembre e dato che questo stadio l’anno scorso è stato il nostro fortino, questo dovrà essere uno stimolo per ritrovare i tre punti tra le mura amiche. Guardiamo la statistica a nostro vantaggio come uno sprone: abbiamo voglia di fare festa in casa».
Espinal è stato un ex Ospitaletto, nel primo anno di Eccellenza e prima dell’avvento di Quaresmini e del Gruppo Musso, che diede il via alla scalata. «È un allenatore che stimo molto, che ho affrontato da avversario spesso e che dà un’impronta chiara di gioco. Non so se ci sia già riuscito con la Dolomiti, ma il modo in cui hanno giocato a Vercelli, al di là del risultato, mi fa pensare che qualche concetto sia stato digerito».
Il 4-3-3 non si tocca, così come è probabile che l’undici sia molto simile a quello di Desenzano: unica variazione, probabile, il ritorno di Mondini in mediana per Guarneri. Ma anche lì sembra un ballottaggio aperto...