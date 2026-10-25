Serie C, l’Ospitaletto beffato nel finale: la Pro Vercelli vince 2-1

Sarà meglio metterla da parte, questa storia degli ex: dopo lo scherzo di Giosa sponda Pergolettese, arriva quello di Bertoli, bomber dell’Ospitaletto nella stagione d’esordio in C, e che – a dirla tutta – ha dato una mano (letteralmente) ai compagni di qualche mese fa, riportandoli in carreggiata con un tocco falloso in barriera chiesto a gran voce da Galuppini e smascherato da Quaresmini, che s’è fidato del suo Lancillotto e ha sperato di rimettere in piedi le mura di Camelot, quelle che in trasferta avevano sempre protetto gli orange.
Quando Galuppini ha trasformato il rigore dell’1-1, tutto sembrava andare al suo posto: terzo centro consecutivo del 14 in trasferta (dopo Novara e Treviso) e terza rimonta di squadra fuori casa (dopo AlbinoLeffe e Carpi). E invece il primo ko da asporto arriva sul sintetico spelacchiato di Vercelli, contro una squadra azzoppata da cinque infortuni, con Bonera che perde anche il portiere titolare e i tifosi in aperta contestazione.
Lacune
Cosa potrà mai andare storto per gli avversari? Più o meno tutto, specie se ci si presenta in versione base e non deluxe, giocando di rammendo e non con la solita sartoria di pregio (anche se la griffe di Galuppini resta d’alta moda).
Match imbottigliato e nessuno vuole il cavatappi: più errori che emozioni, il 3-5-2 locale dopo un avvio di autostima concede il primo sparo a Galuppini, parato da Del Favero. Ciammaglichella, che doveva comporre il tridente e invece è la mezz’ala con compiti da guastatore tra le linee, crea scompiglio, ma la conclusione sballata di Pagliari e quella centrale di Panatti sono specchio fedele di un primo tempo in minuendo.
Coccola trova il muro al 27’, Gobbi centra la barriera al 34’, Sow colpisce di stinco un lancio da dietro al 46’. Tre mezze occasioni, un minimo comune denominatore: più confusione e seconde palle che volontà e geometrie.
Secondo tempo
Ed è in questo flipper in cui la palla scotta che l’Ospitaletto si brucia davvero in avvio di ripresa: dopo un tiro murato a Gobbi sulla prima giocata verticale di Messaggi, basta una palla dentro addomesticata da Bertoli per liberare Burruano che, complice deviazione di Nessi, sblocca il risultato.
Ancora una volta la ripresa tradisce l’Ospitaletto, che però la riprende con un gioco di squadra «sui generis»: Tigani prende fallo al limite, Galuppini calcia la punizione e reclama, Quaresmini si gioca la card. È 1-1 di rigore, la sfangata ci starebbe ma la «condanna» di questo Ospitaletto è dover sempre essere sul pezzo: invece le ripartenze restano a metà e l’errore più grave è nei metri concessi a Pagliari, che dal limite battezza e trova l’angolo.
Stavolta la belva ferita non viene domata: l’Ospitaletto, che dopo due ko di fila dovrà ora giocoforza recitare lo stesso ruolo, assieme al testimone prenda anche appunti…