Il derby è dell’Ospitaletto: Stefanoni stende il Desenzano

Il derby è franciacortino. Una rete di Stefanoni al 27' della ripresa permette all' Ospitaletto di tornare alla vittoria, condannando il Desenzano alla quarta sconfitta consecutiva. Partita abbastanza equilibrata, ma ad avere più energie nella ripresa sono gli arancioblù, che sfruttano un errore dei gardesani per fare punteggio pieno. Entrambi i tecnici optano per il 4-3-3. Marco Gaburro sceglie di sostituire l'infortunato Pilati con Baldi, che compone il tandem di centrali con Panelli. Biondi viene arretrato sulla linea di centrocampo, con Liberati che parte invece dalla panchina. Tridente d'attacco con Procaccio, Santini e Millico: quest'ultimo ritrova una maglia da titolare 52 giorni dopo l'ultima volta. Andrea Quaresmini cambia un solo uomo rispetto alla gara con il Trento, scegliendo Stefanoni al posto di Messaggi nel tridente d'attacco con Galuppini e Gobbi. Mondini, che ha smaltito la febbre, parte dalla panchina.
Il match
Prima occasione per i franciacortini: inserimento per vie centrali di Tigani e conclusione, Biondi devìa e Minelli mette in angolo. La risposta dei gardesani al 24': cross di Millico e colpo di testa di Biondi, alto di poco. Al 29' conclusione di Galuppini, Ubaldi salva in angolo. Al 37' altro cross dalla sinistra di Millico e super rovesciata di Santini, con Ferrante che alza in angolo. Nella ripresa accade poco fino al 27', quando l'Ospitaletto passa: clamoroso errore difensivo di De Francesco, che cerca il passaggio centrale per Parlato. Stefanoni intuisce, anticipa il terzino e di piatto destro batte Minelli. L'assalto finale del Desenzano non porta a nulla, nonostante l'ingresso di Ubaldi, D'Onofrio e Russini. Anzi, l'Ospitaletto sfiora il raddoppio al 94' con un diagonale che termina a lato di pochissimo. I franciacortini tornano al successo, mentre per i gardesani è ancora notte fonda.