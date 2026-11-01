Corini è soddisfatto: «Serviva un’altra risposta, l’abbiamo data»

«Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, cioè pressare alti per far forzare loro le giocate. Infatti tre dei quattro gol sono arrivati in questo modo». Così Eugenio Corini dopo la vittoria dei suoi con la Folgore Caratese. Aggiunge ancora: «Serviva dare continuità alla e un’altra risposta dopo la vittoria col Cittadella e l’abbiamo data in trasferta, contro una squadra che era riuscita a mettere in difficoltà il Lecco». Venerdì l’Arzignano: «Abbiamo una partita difficile da affrontare, ma abbiamo posto le basi per arrivarci nel modo migliore».
Il protagonista
In sala stampa anche Stefano Gori, alla seconda presenza dopo il lungo stop: «Che mi sono dimenticato già dopo 10’ col Cittadella. Sono contento comunque delle risposte che abbiamo dato. Siamo stati bravi a non concedere loro di riaprirla, c’è stata la giusta attenzione». Per una presunta gomitata ai suoi danni il Brescia si è giocato una card: «Sono certo che una gomitata in faccia mi sia arrivata».