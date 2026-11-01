Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Corini è soddisfatto: «Serviva un’altra risposta, l’abbiamo data»

Il tecnico del Brescia dopo il poker alla Folgore: «Abbiamo fatto la partita che volevamo fare». Gori: «C’è stata la giusta concentrazione. La card? Ho ricevuto una gomitata»
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Corini in panchina a Carate Brianza - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Corini in panchina a Carate Brianza - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

«Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, cioè pressare alti per far forzare loro le giocate. Infatti tre dei quattro gol sono arrivati in questo modo». Così Eugenio Corini dopo la vittoria dei suoi con la Folgore Caratese. Aggiunge ancora: «Serviva dare continuità alla e un’altra risposta dopo la vittoria col Cittadella e l’abbiamo data in trasferta, contro una squadra che era riuscita a mettere in difficoltà il Lecco». Venerdì l’Arzignano: «Abbiamo una partita difficile da affrontare, ma abbiamo posto le basi per arrivarci nel modo migliore».

Il protagonista

Clean sheet per Stefano Gori - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Clean sheet per Stefano Gori - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

In sala stampa anche Stefano Gori, alla seconda presenza dopo il lungo stop: «Che mi sono dimenticato già dopo 10’ col Cittadella. Sono contento comunque delle risposte che abbiamo dato. Siamo stati bravi a non concedere loro di riaprirla, c’è stata la giusta attenzione». Per una presunta gomitata ai suoi danni il Brescia si è giocato una card: «Sono certo che una gomitata in faccia mi sia arrivata».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Union BresciaEugenio Coriniserie CFolgore CarateseStefano GoriCarate Brianza
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...