L’Union Brescia vola in rimonta: blitz che vale il secondo posto

Casoncello connection. Perché il Brescia di nuovo al secondo posto, che ha grattato pure due punti al Vicenza, è affare di un’operazione congiunta con Ospitaletto e Lumezzane: il primo ha mezzo sgambettato il Lecco sabato, il secondo ha fatto lo stesso ieri con la capolista. È così che, ben fiancheggiata, la banda biancoblù ha poi fatto quel che più contava: ovvero la propria parte sul campo dell’Arzignano.

Con la missione portata a termine in rimonta mandando la difesa a sferrare il primo attacco – con Rizzo – e poi ad assestare il colpo vincente con Boci. Non solo terza vittoria di fila – la prima (del corso Corini) con ribaltone – in quanto tale, ma anche terza vittoria di fila fabbricata nei minuti finali: stavolta è accaduto al 41’. Di una partita non bella, ma particolarmente buona.

Testa al top

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Vincere, non solo aiuta a vincere, ma anche a scalare una posizione in classifica, prendendosi il primo posto utile tra i terrestri del girone. Un vero avviso a tutti i naviganti oltre che a se stessi: se si vince, e si scala, in condizioni tanto emergenziali, cosa potrà succedere con la squadra a pieno regime? Serve tutto alla testa dei giocatori. Che guarda il caso, nel piccolo Dal Molin davanti agli oltre 500 portati da casa al seguito, proprio di testa l’hanno risolta. Emblematico.

Corini s’è affidato a soluzioni creative come, in un ripristinato 3-5-2, Valente attaccante e De Maria mezz’ala. Quest’ultimo, non tanto per il ruolo interpretato, ma per attitudine, è stato protagonista tra i protagonisti risultando decisivo negli episodi chiave di una partita come detto non bella e nella quale una volta di più il Brescia ha sopperito alle gravi mancanze in mezzo e davanti andando a pescare risorse dal fondo del barile.

E trovando cambi decisivi proprio nel giorno in cui sulla carta la panchina non offriva uomini in grado di cambiare la partita. E invece, se carta non canta il campo sì. Ed è proprio dalla panchina che il Brescia ha trovato il gol – quello di Rizzo su cross da punizione di De Maria – che l’ha rimesso in carreggiata sull’1-1 e un assist – di Vesentini, di testa, per Boci a finalizzare sempre con una capocciata gli sviluppi su un traversone ancora di De Maria – per la rete che ha portato la gioia. Che come sempre, quando te la sei vista molto brutta, ti fa godere di più. E brutta il Brescia se l’era vista davvero.

Il vantaggio

Con la partita che si era stortata all’improvviso, al 2’ della ripresa: su un lancio lungo, Moretti che pure si trovava in posizione defilata, ha indotto Gori a uscire incomprensibilmente dai pali e a lasciare la porta vuota e così facilmente violata da un morbido pallonetto del giocatore di casa. L’ipotesi di un Arzignano in vantaggio non era contemplabile dopo un primo tempo nel quale la squadra di casa si era limitata soltanto a qualche tentativo di ripartenza puntualmente infranta sulla trequarti e vanificata da erroracci tecnici piuttosto grossolani.

La partita, pur senza possibilità e capacità di trovare sbocchi (da segnalare solo un colpo di testa di Silvestri e un diagonale di Valente), pur essendo stato molto ordinato, ma troppo educato e prevedibile oltre che leggero in attacco, l’aveva fatta il Brescia. Signore e padrone, nonostante le mille difficoltà, di decidere le sorti della gara imprimendo o meno un ritmo diverso, trovando o meno una via d’uscita. E invece... Il gol di Moretti ha messo tutto in discussione e ha stappato una partita che fin lì era stata persino abulica.

La rimonta

Si sono aperti spazi e strade dentro i quali Corini ha letto bene, al 16’, il tempo dei cambi dettando pure il cambio passo: dentro Rizzo, Giani e Vesentini per Sorensen, Valente e Cisco. Due minuti dopo è arrivato il pari (nella circostanza l’Arzignano ha protestato per un contatto Silvestri-Boffelli, ma all’Fvs l’arbitro non ha rilevato nulla) che ha fatto iniziare un’altra gara. Nella quale si sono registrate le occasionissime per anticipare il ribaltone: bravo Manfrin su Cazzadori, sciupone e frettoloso Giani. Avanti veloci fino al 41’ per l’esplosione sulle ali del tandem Vesentini-Boci prima di 10’ in cui Gori ha avuto il tempo per riscattarsi. E consentire di celebrare la casoncello connection.