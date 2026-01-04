⬤ Live⬤ Diretta TTCalcio
Serie C, il 2026 del Brescia comincia ad Arzignano: la diretta
Calcio d’inizio alle 14.30. L’emergenza persiste: nove indisponibili, fuori anche Di Molfetta. Davanti Cazzadori e Valente, De Maria agirà da mezzala
L’Union Brescia sfida in trasferta l’Arzignano Valchiampo, nel match che inaugura il 2026 dei biancazzurri. Di seguito la diretta testuale.
