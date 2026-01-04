Boci segna da attaccante, De Maria c’è sempre: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia centra la sua terza vittoria consecutiva ad Arzignano, stavolta in rimonta, e sempre nei minuti finali. Tre punti che proiettano i biancazzurri al secondo posto, a meno undici dal Vicenza, fermato sul pari dal Lumezzane. Di seguito le pagelle.

5.5 – Stefano Gori

Va negli X files, capitolo casi irrisolti, l’uscita senza senso che spiana la strada al pallonetto-gol di Moretti. Semplicemente inspiegabile. Una frittata alla quale rimedia parzialmente nel finale con un bell’intervento su Boffelli e un’altra situazione sbrogliata.

5.5 – Loris Armati

Luci e ombre. Specie in avvio appare quasi nervoso e rischia anche un giallo. Sbaglia quale scelta di troppo.

6 – Freddy Sorensen

Non sta benissimo e si vede. Soprattutto nella situazione che porta l’Arzignano al vantaggio: su Moretti viaggia in ritardo. Nell’insieme comunque, finché può, si barcamena da par suo. Dal 16’ st Alberto Rizzo (7) Quando si dice il tempismo: gli bastano due minuti per inventarsi protagonista e raddrizzare la giornata. Tanto basta.

7 – Luigi Silvestri

Tiene fede ai suoi buoni propositi di fine 2025 con un notevole inizio di 2026: bene in entrambe le fasi. Dietro gioca sigaretta in bocca, davanti prova a travestirsi da mina vagante e sfiora il gol.

5 – Andrea Cisco

A dispetto di un avvio vagamente promettente, non si accende proprio mai e il suo è un litigio unico col pallone e con le intenzioni. Dal 16’ st Filippo Vesentini (6.5) Come trasformare un ingresso dimenticabile, con la bombola d’ossigeno semi scarica, in un prezioso cameo sottoforma di assist volante facendo arrivare il cuore, e la testa, prima delle gambe e dei polmoni.

5.5 – Riccardo Fogliata

Tanti palloni toccati, altrettanti sbagliati. Passo indietro rispetto a come lo avevamo lasciato contro l’Inter. Non lo aiuta nemmeno la scarsa vena di Cisco dalla sua parte. Dal 33’ st Simone Cantamessa (6) Utile e diligente sulla destra.

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

7 – Alberto De Francesco

Capitano con onore. Fascia al braccio esibita nei panni di metronomo preciso e costante punto di riferimento.

7 – Vincent De Maria

Mezz’ala per necessità, assistman per indole. Dipinge una partita lì per lì anonima con la punizione che sblocca il pari per poi offrire una gran palla a Giani (che spreca) per chiudere dando il via all’azione del ribaltone. Semplicemente decisivo con le sue giocate. Dal 44’ st Alessandro Pilati (6) Prezioso nel concitato finale.

7.5 – Brayan Boci

L’impronosticato, quasi un «underdog», che la risolve con un inserimento e un colpo di testa da attaccante in coda a una partita per il resto normale, ma certamente all’insegna della caparbietà. D’anima.

6 – Denis Cazzadori

Che vogliamo dirgli? Niente. Solita gara ad alto coefficiente di sbattimento e di lotta. Ha una grande occasione sulla quale forse lui si defila troppo, ma è soprattutto bravo Manfrin.

5.5 – Mattia Valente

Corini se lo gioca come punta, ma si vede che punta non è. Sempre nel vivo, ma pasticciando. Dal 16’ st Elia Giani (6) Una gran palla per Cazzadori e una grande chance sprecata.