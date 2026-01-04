Corini: «Bell’assist dalle bresciane, oggi siamo andati oltre»

L’Union di Corini ha già un’impronta: resta avvinghiato alla partita, qualunque cosa accada. Fino a oggi non si era mai trovata in svantaggio, ma l’epilogo è stato lo stesso. Vittoria nel finale, un premio equo per lo spirito messo in campo. «A tratti, invece, ci è mancata un po’ di incisività. E io sono convinto che questa squadra non difetti delle qualità per far meglio sotto questo aspetto».

Il tecnico pronuncia queste parole a cuor leggero, forte della terza vittoria in tre gare: «Il merito è del cuore caldo di questi ragazzi, della loro capacità di andare oltre le oggettive difficoltà. Ringraziamo anche i tifosi, che ci hanno seguito in massa: bello dare loro questa soddisfazione. Non possiamo pensare che questo possa sempre bastare, ma oggi siamo stati bravi a metterci qualcosa in più».

L’analisi

Oggi il Brescia si è presentato ad Arzignano con nove assenti. «Anziché recuperare giocatori, siamo costretti a fermarli», commenta a denti stretti Corini. Ecco perché «queste tre vittorie hanno un valore enorme. Lo staff medico e fisioterapico è al lavoro per rimettere a nostra disposizione chi è fuori in questo momento, abbiamo bisogno di ritrovare tutti».

Il tecnico rilegge così il match: «Primo tempo in controllo. Dopo l’intervallo ci aspettavamo potessero abbassare un po’ il ritmo, e invece abbiamo preso subito gol. Non mi è piaciuta la frenesia dei cinque minuti successivi, poi l’abbiamo ribaltata anche con un pizzico di fortuna».

Serie C, gli scatti di Arzignano-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Mercato e classifica

L’Union vola al secondo posto, approfittando degli assist di Ospitaletto e Lumezzane: «Le bresciane ci hanno dato una bella mano. Rosicchiamo due punti al Vicenza: restano lontanissimi, ma è meglio avvicinarsi che allontanarsi». In questa fase i temi di campo si intrecciano a quelli di mercato: «Non mi aspetto nulla a strettissimo giro di posta, ma stiamo lavorando bene. L’importante è che arrivino i profili giusti».

Anche in C, Corini sta trovando grandi stimoli: «Mi riporta a un calcio antico. E poi allenare il Brescia mi emoziona, ogni volta è come se giocassimo nel miglior stadio al mondo. Poi, certo, speriamo di lasciare questa categoria al più presto. Ma lo diciamo sottovoce (ride, ndr)».

Il protagonista

L'esultanza di Rizzo dopo il gol - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Ad avviare la rimonta è stato Alberto Rizzo, autore del momentaneo 1-1: «Non segnavo da tanto, dall’8 giugno del 2023. Oltre a me ha fatto gol Boci: siamo due brevilinei, ma a volte più dell’altezza conta il tempismo. Sono felice che anche noi difensori stiamo iniziando a fornire il nostro contributo in fase realizzativa. Il gol lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e al mio amico Danilo, che oggi compie gli anni». Chiosa sulla differenza di trend tra casa e trasferta: «Non me la spiego: i punti vanno fatti dappertutto, anche in casa. Lavoriamo per questo».