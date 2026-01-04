Giornale di Brescia
Il Lumezzane ospita la capolista Vicenza: la diretta

Enrico Passerini
Calcio d’inizio alle 14.30: missione difficilissima per i valgobbini che all’andata persero 5-0
Emanuele Troise, tecnico del Lumezzane - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Il 2026 del Lumezzane comincia con una missione quasi impossibile: battere il Vicenza. Alle 14.30 i valgobbini ospitano infatti allo stadio Saleri i berici, che dominano il girone con 49 punti, frutto di 15 vittorie e 4 pareggi. Ad oggi dunque i biancorossi non sono ancora stati sconfitti e sembrano lanciati verso la promozione diretta in B.

La gara di andata, tra l'altro, evoca brutti ricordi al Lume, che allo stadio Menti, al debutto in campionato, perse addirittura 5-0. Il Vicenza ha più del doppio dei punti dei rossoblù (+27), ha segnato di più (+13) e subito di meno (-15): il confronto pare dunque impari, ma il bello del calcio è che non è una scienza esatta e che ogni risultato non è già scritto.

Di conseguenza il Lumezzane può sperare nell'impresa, a maggior ragione perché viene da un momento molto positivo: i ragazzi di Emanuele Troise infatti sono in serie positiva da ben dieci giornate. Hanno battuto Pro Vercelli (3-1), AlbinoLeffe (0-1) e Union Brescia (0-1), pareggiato con Trento (1-1), Arzignano (3-3), Renate (0-0), Pro Patria (1-1), Novara (1-1), Lecco (1-1) e Virtus Verona (0-0). L'ultima sconfitta risale addirittura al 13 ottobre 2025, in casa della Dolomiti Bellunesi (2-0).

«A questa sfida arriviamo con buone sensazioni – ha detto Troise alla vigilia del match –, ma sappiamo che sarà una partita tosta. Non deve mancarci però la convinzione di poter portare qualcosa a casa». Convocati anche gli ultimi due arrivati, i difensori classe 2004 Sasha Mancini (ex Casertana) e Riccardo Stivanello (dal Bologna).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Lumezzane Calcio Vicenza serie C
  3. Ricarica la pagina se necessario