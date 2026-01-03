Giornale di Brescia
L’Ospitaletto attende il Lecco secondo in classifica: la diretta

Enrico Passerini
Calcio d’inizio alle 17.30: sia gli orange sia la formazione di Valente sono in un ottimo stato di forma
Andrea Quaresmini, tecnico dell'Ospitaletto - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Andrea Quaresmini, tecnico dell'Ospitaletto - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
L'Ospitaletto sfida una big con l'obiettivo di farsi un regalo per il nuovo anno: alle 17.30 i franciacortini ospitano allo stadio comunale Gino Corioni il Lecco, che è secondo in classifica a -12 dal Vicenza e a +1 sull'Union Brescia. Un impegno che sulla carta è molto complicato ma che non mette paura ai ragazzi di Andrea Quaresmini, determinati a cominciare bene il 2026.

La grande fiducia degli orange viene anche dall'ottimo momento di forma: nelle ultime due partite infatti l'Ospi ha sconfitto 2-0 la Pro Vercelli e 3-0 il Novara. L'ultima sconfitta, invece, risale al 23 novembre, quando Panatti e soci furono battuti 1-0 dalla Giana Erminio. Anche il Lecco sta bene: nelle ultime tre gare la formazione di Federico Valente ha infatti vinto con Alcione Milano e Pergolettese (per 1-0) e pareggiato con il Lumezzane (1-1).

«Sappiamo di affrontare una squadra forte e la rispettiamo – ha detto il tecnico Quaresmini in conferenza stampa prima della partita –, ma noi puntiamo a cominciare il girone di ritorno in maniera positiva».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
OspitalettoLeccoserie C
  3. Ricarica la pagina se necessario