L’Ospitaletto attende il Lecco secondo in classifica: la diretta

L'Ospitaletto sfida una big con l'obiettivo di farsi un regalo per il nuovo anno: alle 17.30 i franciacortini ospitano allo stadio comunale Gino Corioni il Lecco, che è secondo in classifica a -12 dal Vicenza e a +1 sull'Union Brescia. Un impegno che sulla carta è molto complicato ma che non mette paura ai ragazzi di Andrea Quaresmini, determinati a cominciare bene il 2026.

La grande fiducia degli orange viene anche dall'ottimo momento di forma: nelle ultime due partite infatti l'Ospi ha sconfitto 2-0 la Pro Vercelli e 3-0 il Novara. L'ultima sconfitta, invece, risale al 23 novembre, quando Panatti e soci furono battuti 1-0 dalla Giana Erminio. Anche il Lecco sta bene: nelle ultime tre gare la formazione di Federico Valente ha infatti vinto con Alcione Milano e Pergolettese (per 1-0) e pareggiato con il Lumezzane (1-1).

«Sappiamo di affrontare una squadra forte e la rispettiamo – ha detto il tecnico Quaresmini in conferenza stampa prima della partita –, ma noi puntiamo a cominciare il girone di ritorno in maniera positiva».