Brescia, caccia al poker d’autore per l’aggancio alla capolista

«Il quattro»: il voto del disonore scolastico equivarrebbe all’eccellenza per l’Union Brescia. Prendere «il quattro» vorrebbe dire centrare un poker di vittorie consecutive come da queste parti non si contano da poco meno di un anno, dall’approdo in panchina di Eugenio Corini.
Prendere «il quattro» vorrebbe però soprattutto dire volare in testa alla classifica andando ad appaiare il Cittadella almeno per una notte. Almeno il tempo di arrivare alla sfida dei veneti contro la Folgore Caratese.
Parole
Per prendere «il quattro» occorre però passare una verifica disseminata di domande e risposte trappola. Prima cosa da fare: copiare se stessi. Ricalcando il copione, in fatto di personalità e produttività, che il Brescia ha saputo ben interpretare nelle ultime tre gare riuscendo a portare dalla propria parte anche un po’ di fortuna arbitrale che è andata a compensare svarioni subiti in precedenza. E a tal proposito: spiacevoli, se non inopportune, le dichiarazioni del Dg del Cittadella Marchetti che per rimarcare i torti patiti dalla sua squadra ha fatto riferimenti all’episodio che ha deciso l’esito della gara dell’Union con l’Arzignano. Che bisogno c’era?
Andando oltre, dall’altra parte della… verifica c’è l’Albinoleffe (si gioca sabato alle 14.30, a Zanica, in provincia di Bergamo) di mister Zaffaroni, vecchia conoscenza di Pasini e di alcuni giocatori della vecchia guardia che il tecnico dei bergamaschi guidò da subentrato nella stagione di B della FeralpiSalò che non riuscì a evitare la retrocessione. Acqua passata, in ogni senso. Oggi Zaffaroni guida una squadra ben avviata a un campionato di tranquillità e che come da tradizione fa dell’utilizzo dei giovani il suo cavallo di battaglia (le chiamate in azzurro dei suoi ex Doumbià e Zoma sono emblematiche del lavoro svolto dal club).
Una squadra che si muove secondo 3-5-2 basato su dinamismo e velocità, in particolare dei suoi due attaccanti Desogus (4 gol, 5 assist) e Sali.
Velocità chiama pericolo ripartenze: la chiave sulla quale si giocherà la partita. Nel senso che il Brescia dovrà prevalentemente essere intento a non subirne. L’Albinoleffe sa bene cosa e come fare mentre la squadra di Corini sa che dovrà rendersi particolarmente solida.
Numeri e dintorni
In una giornata in cui dietro manca Sina (in Nazionale), è out anche Sorensen mentre Silvestri c’è, ma non è al 100%. A proposito di solidità, è quella che oggettivamente l’avversaria non ha: sono 19 gol incassati in 13 partite. Una cosa che non hanno i bergamaschi è anche il fattore campo: in casa una gara vinta a fronte di tre pareggi e due sconfitte.
Insomma: non sono certo numeri irresistibili quelli dell’Albinoleffe. Come di consueto, semmai, il Brescia dovrà resistere alla propria tendenza di auto procurarsi guai altrimenti evitabilissimi. Brescia che ha tutta l’intenzione di cavalcare l’onda buona col suo squalo Rizzo Pinna che Corini ha arruolato nonostante una settimana non lineare causa influenza.
C’è comunque tutto al posto giusto per prendere «il quattro» e trasformarsi, anche solo momentaneamente, nei secchioni della classifica.