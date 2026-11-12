Brescia, emergenza difesa con l’AlbinoLeffe. Corini: «Pronti a tutto»

Emergenza difesa. Questo l’allarme che scatta in casa Union Brescia all’antivigilia del match contro l’AlbinoLeffe in programma sabato. Sina è con la nazionale albanese, Silvestri ha subito una botta ed è più no che sì, mentre Sorensen «ha avuto un problema – dice Eugenio Corini in conferenza stampa – e quindi al 99% non potrà essere della partita». Ipotesi quindi quella di vedere insieme a Rizzo, Pasini e Balestrero sulla linea dei difensori. Ma anche Armati è abile e arruolato e un suo impegno vorrebbe dire avere a disposizione capitan Balestrero da giostare in altre posizioni.
Già perché anche sulla trequarti non si sta benissimo. «Rizzo Pinna ha avuto la febbre, mercoledì si è allenato in palestra e oggi in campo. Vedremo come starà nella rifinitura». Sensazione è che il tecnico, visto anche quanto sta risultando decisivo l’ex Ascoli, proverà a recuperarlo, ma senza rischiare nulla. Non si può quindi escludere che parta dalla panchina (a quel punto una delle ipotesi davanti può essere con Marras e Pellegrini dietro Spagnoli) per poi eventualmente entrare in caso di necessità.
Sulla situazione di Silvestri Corini spiega meglio cosa è accaduto al difensore. «Ha avuto un problema già prima della sfida col Cittadella, lo abbiamo gestito e ha giocato anche la scorsa partita, prendendo però una botta nello stesso punto dove sentiva dolore. Vediamo fino all’ultimo se sarà possibile recuperarlo o no».
Le soluzioni
Il tecnico però da tutta settimana sta lavorando alle possibili soluzioni. «Per noi è importante che Pasini abbia fatto i 90 minuti contro il Cittadella in Coppa e sappiamo che Balestrero può tranquillamente agire dietro. Veniamo senza dubbio da giorni particolari, ma siamo pronti ad affrontare avversario e difficoltà come sempre». Il tutto sapendo che Crespi e Armanini torneranno a lavorare a pieno regime con i compagni solo dalla prossima settimana.
Emergenza quindi contro un AlbinoLeffe tutt’altro che da sottovalutare. «Una buona squadra, che sa palleggiare, è fisica e tecnica. Ha giocatori molto interessanti in attacco e un regista come Mandelli». Una vittoria vorrebbe dire agganciare in vetta il Cittadella e aspettare la partita dei veneti, mettendogli così pressione. «Io guardo in casa nostra e vedo un gruppo motivato, che lavora in maniera intensa, che ci mette la giusta cattiveria anche nei nostri tornei interni dove nessuno vuole perdere. Conta poi avere una Primavera con giocatori forti, perché ci permette di tenere in campo ogni giorno la giusta intensità senza cali».
C’è un aspetto inoltre che permette a Corini di essere fiducioso. «Rispetto alle occasioni che creiamo prendiamo troppi gol, ma alcuni oggettivamente sono stati qualcosa di particolare, di unico. Noi però stiamo mostrando sempre una grande capacità di reagire e soprattutto stiamo trovando la via della rete con diverse soluzioni, compresi i calci da fermo. Un aspetto fondamentale che vogliamo portarci anche nella parte restante del torneo».