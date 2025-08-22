Sabato in edicola col GdB l’inserto dedicato all’Union Brescia

Una nuova avventura da raccontare. Il campionato dell’Union Brescia parte domani sera alle 21 con la sfida interna contro l’Arzignano e proprio domani, in regalo con il Giornale di Brescia, i lettori troveranno un inserto nel quale vi raccontiamo come è nata la nuova realtà voluta da Giuseppe Pasini e quali sono le prospettive all’interno del girone A della serie C. Un torneo difficile, insidioso, in cui non mancano squadre attrezzate per puntare al salto di categoria, ma nel quale l’Union Brescia può assolutamente dire la sua.

Ventiquattro pagine che partono con il quadro della situazione, cercando di spiegare come si è arrivati dal fallimento del Brescia di Massimo Cellino all’arrivo in città di Giuseppe Pasini. Poi un focus proprio sul nuovo presidente e su Aimo Diana, bresciano sulla panchina della squadra che ama, allenatore capace di grandi numeri in C ora chiamato a fare qualcosa di fantastico in biancazzurro.

Due colonne dell’Union Brescia, struttura però sorretta da tanti alti pilastri: ovvero lo staff tecnico che affianca Diana tra cui un’altra ex rondinella doc come Emanuele Filippini; uno staff dirigenziale che vede tra gli altri il giovane diesse Andrea Ferretti ed Edoardo Piovani, club manager competente e preparato, oltre ad essere memoria storica del Brescia. E poi lo staff della comunicazione e del marketing, che ha in Matteo Oxilia e Ilenia Setola due figure fondamentali.

Si passa poi al campo, con il calendario completo della stagione, un focus sulle avversarie e un cenno alla Coppa Italia, che ha visto l’Union superare 2-1 le Dolomiti Bellunesi (ora il Carpi). Poi spazio alla rosa divisa per ruoli, con approfondimenti per conoscere meglio i giocatori che vestono i colori biancoblù.

Non manca un accenno ai tifosi, per i quali è stata senza dubbio un’estate particolarmente travagliata. E poi la maglia, che richiama quella degli anni Ottanta, con alcuni segreti svelati da chi con immensa passione sta portando avanti un progetto tanto ambizioso, quanto importante per il territorio.

Infine l’intervista a Egidio Salvi, icona del Brescia, che fa le carte al campionato e dice perché crede in ciò che Pasini sta facendo. Insomma, tanti argomenti e tantissimi spunti in regalo domani con la copia del Giornale di Brescia.