Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Sabato in edicola col GdB l’inserto dedicato all’Union Brescia

La Redazione Web
Gratis col quotidiano 24 pagine che vanno dalla nascita della nuova realtà all’attuale rosa fino ai tifosi. All’interno il calendario completo della stagione in serie C
Il presidente Giuseppe Pasini e la Curva Nord - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Il presidente Giuseppe Pasini e la Curva Nord - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
AA

Una nuova avventura da raccontare. Il campionato dell’Union Brescia parte domani sera alle 21 con la sfida interna contro l’Arzignano e proprio domani, in regalo con il Giornale di Brescia, i lettori troveranno un inserto nel quale vi raccontiamo come è nata la nuova realtà voluta da Giuseppe Pasini e quali sono le prospettive all’interno del girone A della serie C. Un torneo difficile, insidioso, in cui non mancano squadre attrezzate per puntare al salto di categoria, ma nel quale l’Union Brescia può assolutamente dire la sua.

Ventiquattro pagine che partono con il quadro della situazione, cercando di spiegare come si è arrivati dal fallimento del Brescia di Massimo Cellino all’arrivo in città di Giuseppe Pasini. Poi un focus proprio sul nuovo presidente e su Aimo Diana, bresciano sulla panchina della squadra che ama, allenatore capace di grandi numeri in C ora chiamato a fare qualcosa di fantastico in biancazzurro.

Due colonne dell’Union Brescia, struttura però sorretta da tanti alti pilastri: ovvero lo staff tecnico che affianca Diana tra cui un’altra ex rondinella doc come Emanuele Filippini; uno staff dirigenziale che vede tra gli altri il giovane diesse Andrea Ferretti ed Edoardo Piovani, club manager competente e preparato, oltre ad essere memoria storica del Brescia. E poi lo staff della comunicazione e del marketing, che ha in Matteo Oxilia e Ilenia Setola due figure fondamentali.

Si passa poi al campo, con il calendario completo della stagione, un focus sulle avversarie e un cenno alla Coppa Italia, che ha visto l’Union superare 2-1 le Dolomiti Bellunesi (ora il Carpi). Poi spazio alla rosa divisa per ruoli, con approfondimenti per conoscere meglio i giocatori che vestono i colori biancoblù.

Non manca un accenno ai tifosi, per i quali è stata senza dubbio un’estate particolarmente travagliata. E poi la maglia, che richiama quella degli anni Ottanta, con alcuni segreti svelati da chi con immensa passione sta portando avanti un progetto tanto ambizioso, quanto importante per il territorio.

Infine l’intervista a Egidio Salvi, icona del Brescia, che fa le carte al campionato e dice perché crede in ciò che Pasini sta facendo. Insomma, tanti argomenti e tantissimi spunti in regalo domani con la copia del Giornale di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaBrescia Calcioinserto
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario