La vita non smette mai di sorprenderti. E così Renzo Castagnini, a settant’anni, sta vivendo una nuova giovinezza: in un anno e mezzo a Frosinone ha centrato la promozione in serie A, e dopo dodici giornate è al settimo posto, in zona Europa. La scoppola col Milan (ko per 5-1 nell’ultimo turno) non intacca il giudizio su un avvio di stagione che resta scintillante, se rapportato alle aspettative iniziali. È stato l’ultimo direttore sportivo del vecchio Brescia, ha lavorato a stretto contatto con Cellino, ma prima dello tsunami dell’estate 2025 aveva già traghettato il club in acque tumultuose, sotto la gestione Sagramola. Di Brescia, insomma, conosce ogni anfratto.
Castagnini, a Frosinone è rinato.
«Forse non mi aspettavo di ripartire in questo modo, ma non parlerei di rinascita. La mia carriera l’ho fatta e potevo anche smettere. A Brescia avevamo fatto un gran lavoro, sul campo ci eravamo salvati. La telefonata di Stirpe mi colse di sorpresa: il Frosinone era l’unica società rimasta senza direttore sportivo in serie B, e tra tutti quelli che poteva chiamare scelse proprio me. Fu qualcosa di inatteso».
Vi considerate la sorpresa di questa serie A?
«Fin qui abbiamo fatto cose importanti. A inizio stagione mi chiedevano la salvezza, ma io dico sempre che quando cominci un campionato devi pensare a giocar bene e a trovare un sistema di gioco congeniale. Tutto il resto è una conseguenza. Perdere col Milan ci sta, ma è pur sempre una sconfitta. E noi sulle sconfitte dobbiamo sempre costruire qualcosa. Restiamo consapevoli del fatto che dovremo soffrire e lottare: in serie A puoi anche perdere cinque o sei partite di fila, noi siamo pronti ad affrontare le difficoltà».
È Calò il colpo che la rende più orgoglioso in questo anno e mezzo?
«È stato una buona intuizione, non l’unica. Appena arrivato chiesi a Stirpe di poter scegliere l’allenatore: volevo Alvini, che pure non veniva da stagioni brillanti. Lui mi diede carta bianca. Lì capii che era un presidente con il quale si poteva lavorare bene. Raimondo non aveva fatto nemmeno un gol l’anno precedente, Calvani aveva giocato sì e no dieci partite…».
A proposito di Calvani: fu Brescia a non capirlo, o era ancora troppo acerbo?
«Io l’ho sempre ritenuto un difensore forte, il migliore che avessimo all’epoca. Arrivava dal Pontedera, era naturale che avesse bisogno di un periodo minimo di adattamento. I giovani vanno aiutati. Per quanto mi riguarda, comunque, nelle poche partite che giocò fece bene».
Le dispiacque dover lasciare in quel modo?
«Due anni prima mi chiamò il Pisa, ma io scelsi Brescia perché amo la città, mi ci trovavo molto bene. Ero consapevole del fatto che non fosse un ambiente facile, i tifosi contestavano, per ragioni in parte comprensibili. Dal canto mio ho sempre cercato di lavorare con serietà. Ho ricordi straordinari di quell’esperienza. E comunque cinque anni sono tanti».
Prima parlava di Stirpe: fu altrettanto facile lavorare con Cellino?
«La sorprenderò: sì, perché apprezzava il mio lavoro e mi ha sempre considerato una persona perbene. Con lui non ho mai avuto una discussione. Ha fatto calcio per quarant’anni, è normale che volesse esprimere le proprie opinioni, ma non c’è stata una volta in cui l’abbia sentito dire “faccio tutto io, voi siete incapaci”. Mi ha sempre lasciato lavorare. Di lui non posso che parlare bene, anche se mi rendo conto che non sia popolarissimo farlo».
Secondo lei cosa lo spinse a non iscrivere la squadra, dopo la salvezza conquistata sul campo?
«Un insieme di fattori, credo. Non fu solo la penalizzazione e la conseguente retrocessione in C. Pesò anche il fattore ambientale, le contestazioni feroci che erano in atto da tempo».
All’epoca disse che nessuno si fece avanti per acquistare il Brescia. Lo conferma?
«Sì. Le voci che uscirono all’epoca erano prive di concretezza. Lo dico con cognizione di causa, lavoravo fianco a fianco con Cellino e posso assicurare che ha sempre detto la verità».
Lei provò a farlo desistere?
«Eccome. Mi rispondeva che era stanco, che per lui era diventato impossibile sostenere quella situazione. Sapeva e sa benissimo di avere la sua parte di colpe. Lui però voleva bene al Brescia. Sarà difficile da digerire, ma è la verità».
Come poté staccare la spina in quel modo, allora?
«Gliel’ho detto: era stanco. A settant’anni si può esserlo. Non aveva più energie in corpo».
Torniamo a lei: l’operazione che la rende più fiero da direttore sportivo del Brescia?
«Facemmo ottime cose anche l’ultimo anno. E prendemmo giocatori più che validi».
Dovesse sceglierne uno?
«L’ultimo che arrivò quell’estate, Besaggio. Fece bene da noi, ma ora ad Avellino fa la differenza. A volte i giocatori sentono più pressione in alcune piazze che in altre. Sbagliammo qualcosa, lavorando con qualche difficoltà perché i mezzi erano limitati. Ma pure con onestà, e cercando di fare le cose in maniera corretta. E questo conta più di ogni risultato».
L’allenatore con il quale ha lavorato meglio?
«Boscaglia, nella mia prima vera stagione a Brescia. La squadra era molto giovane, ricordo partite in cui schierammo un undici con un’età media di ventuno anni. Girammo a trenta punti nel girone d’andata. Ci togliemmo delle belle soddisfazioni».
Le capita ancora di sbirciare qualche partita del Brescia?
«Assolutamente sì. E quando non me le vedo in diretta le recupero durante la settimana. Continuo a fare il tifo per loro».
Che impressione le fa dall’esterno?
«Intanto che è guidato da un signor allenatore, Corini. C’è un giocatore che fa la differenza più di tutti, Rizzo Pinna, che io ho avuto a Palermo. E mi piace molto Crespi, che è appena rientrato da un infortunio. Vede che sono sul pezzo?».
Tutto corretto. Quindi si può sognare in grande?
«Mi auguro di ritrovare il Brescia da avversario, perché prima o poi tornerà in serie A. Quest’anno è la più attrezzata in C. Il Trento di Tabbiani, che è stato un mio giocatore, gioca bene. Il Cittadella è una squadra che Marchetti sa bene come pilotare. Ma il Brescia è più forte, e credo che alla fine la spunterà».