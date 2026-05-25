Prima convocazione in Nazionale per il bresciano Cher Ndour

Cher Ndour, centrocampista bresciano della Fiorentina, è stato convocato per la prima volta in Nazionale da Silvio Baldini. Una chiamata che premia il percorso del giovane talento, classe 2004 e nato da padre italiano e madre senegalese, e che lo inserisce in un gruppo azzurro chiamato a crescere, sperimentare e farsi trovare pronto. Tra i convocati c’è anche Pio Esposito, bresciano d’adozione, in una lista che guarda al futuro.