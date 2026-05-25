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Prima convocazione in Nazionale per il bresciano Cher Ndour

Il centrocampista della Fiorentina nella lista diramata dal ct Silvio Baldini per le amichevoli dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia. Presente anche Pio Esposito
Cher Ndour - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Cher Ndour - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Cher Ndour, centrocampista bresciano della Fiorentina, è stato convocato per la prima volta in Nazionale da Silvio Baldini. Una chiamata che premia il percorso del giovane talento, classe 2004 e nato da padre italiano e madre senegalese, e che lo inserisce in un gruppo azzurro chiamato a crescere, sperimentare e farsi trovare pronto. Tra i convocati c’è anche Pio Esposito, bresciano d’adozione, in una lista che guarda al futuro.

L’Italia fuori dal Mondiale sarà impegnata in due amichevoli: prima contro il Lussemburgo, poi contro la Grecia.

I convocati

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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