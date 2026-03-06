Pio Esposito sogna: nel derby vuole coronare un anno d’oro

L’Inter si avvicina al derby con il Milan affidandosi al suo talento più giovane in attacco. Senza Lautaro Martinez, Cristian Chivu è pronto a puntare su Francesco Pio Esposito come riferimento offensivo nella sfida di domenica sera, una gara che pesa nella corsa scudetto e che per il centravanti cresciuto nel vivaio nerazzurro può rappresentare un’altra tappa simbolica di una stagione già ricca di prime volte.

Prime volte

Per Esposito, infatti, il 2025-’26 è stato finora l’anno delle prime volte con la maglia dell’Inter. Al Mondiale per Club è arrivato il primo gol in nerazzurro contro il River Plate, seguito dalla prima rete in A contro il Cagliari. Poi la prima volta con la Nazionale maggiore e a segno contro l’Estonia, anche il primo gol in Champions League, realizzato contro l’Union Saint-Gilloise. C’è stata anche la prima volta in un big match: la rete del momentaneo 2-1 contro la Juventus, che lo ha reso il secondo italiano più giovane nella storia dell’Inter a segnare ai bianconeri dopo Mario Balotelli. Segnare nel derby, però, avrebbe un significato ancora diverso.

Esposito mostra i muscoli: l'esultanza è già un marchio di fabbrica - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Nessuno dopo Bonimba

Esposito ha già lasciato il segno nella stracittadina a livello Primavera nella stagione 2022-’23, quando era allenato proprio da Chivu: assist per il gol decisivo all’andata e rete nel 2-2 del ritorno. Farlo tra i grandi, a San Siro, rappresenterebbe un’altra dimensione. Negli ultimi vent’anni, tra i calciatori cresciuti nel settore giovanile interista, soltanto Joel Obi e Federico Dimarco sono riusciti a segnare nel derby con la prima squadra.

E se si restringe il campo agli attaccanti, il dato diventa ancora più significativo. L’ultimo centravanti dell’Inter cresciuto nel vivaio a segnare nel derby resta Roberto Boninsegna, a segno il 1° maggio 1974 nel 2-1 nerazzurro in Coppa Italia. Anche guardando agli attaccanti italiani in generale la statistica è datata: l’ultimo fu Christian Vieri, il 3 marzo 2002, quando firmò il gol decisivo nell’1-0 contro il Milan.

Il dato

Esposito non sarà il più giovane nerazzurro ad aver iniziato un derby da titolare – il record resta di Davide Santon, schierato nel febbraio 2009 poco più che diciottenne – ma a quasi 21 anni rappresenta un segnale importante verso il futuro dell’Inter. Intanto la squadra ha osservato una giornata di riposo. L’unico a lavorare ad Appiano Gentile è stato Ange-Yoan Bonny: il suo rientro in gruppo è previsto per oggi alla ripresa degli allenamenti, con l’attaccante che dovrebbe tornare a disposizione per la panchina domenica sera.