Primo gol in serie A per il talento bresciano Cher Ndour

Nel giorno in cui la Fiorentina torna a vedere una fioca luce nell’oscurità di questi mesi, Cher Ndour si regala una gioia indimenticabile: il talento bresciano ha messo la firma sul momentaneo 3-0 dei viola sull’Udinese, andando a segno di testa su assist pennellato di Nicolò Fagioli.

Per il giovane del 2004 è il primo gol in serie A. All’attivo in stagione ne ha già due, siglati entrambi in Conference League. Un sigillo, quello di Ndour, che coincide con la prima vittoria in campionato dei toscani (5-1 il risultato finale), ai quali questo risultato può regalare lo slancio per risalire la corrente dopo una prima parte di stagione da incubo.

Nato da padre italiano e madre senegalese, Ndour veste da gennaio la maglia della Fiorentina, che l’ha acquistato per cinque milioni di euro dal Paris Saint-Germain. Cresciuto all’oratorio di Fiumicello nell’Asd San Giacomo, ha poi militato nelle giovanili di Brescia e Atalanta, prima di iniziare il proprio percorso tra i professionisti al Benfica, in Portogallo. Con la Nazionale italiana Under 21 ha totalizzato fino a oggi ventuno presenze.