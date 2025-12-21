Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Primo gol in serie A per il talento bresciano Cher Ndour

Luca Chiarini
Il classe 2004 ha firmato il momentaneo 3-0 della Fiorentina sull’Udinese: cresciuto all’oratorio di Fiumicello, per un periodo ha militato nelle giovanili del Brescia
L'esultanza di Ndour dopo il gol - Foto Ansa/Claudio Giovannini © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di Ndour dopo il gol - Foto Ansa/Claudio Giovannini © www.giornaledibrescia.it
AA

Nel giorno in cui la Fiorentina torna a vedere una fioca luce nell’oscurità di questi mesi, Cher Ndour si regala una gioia indimenticabile: il talento bresciano ha messo la firma sul momentaneo 3-0 dei viola sull’Udinese, andando a segno di testa su assist pennellato di Nicolò Fagioli.

Per il giovane del 2004 è il primo gol in serie A. All’attivo in stagione ne ha già due, siglati entrambi in Conference League. Un sigillo, quello di Ndour, che coincide con la prima vittoria in campionato dei toscani (5-1 il risultato finale), ai quali questo risultato può regalare lo slancio per risalire la corrente dopo una prima parte di stagione da incubo.

Nato da padre italiano e madre senegalese, Ndour veste da gennaio la maglia della Fiorentina, che l’ha acquistato per cinque milioni di euro dal Paris Saint-Germain. Cresciuto all’oratorio di Fiumicello nell’Asd San Giacomo, ha poi militato nelle giovanili di Brescia e Atalanta, prima di iniziare il proprio percorso tra i professionisti al Benfica, in Portogallo. Con la Nazionale italiana Under 21 ha totalizzato fino a oggi ventuno presenze.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Cher Ndourserie AFiorentinaFirenze
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario