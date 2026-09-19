È morto Sandro Mazzola, idolo della Grande Inter di Herrera

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Figlio di Valentino, scomparso nella strage di Superga, ha legato indissolubilmente il proprio nome ai colori nerazzurri: da giocatore vinse quattro scudetti e due Coppe dei Campioni, da dirigente portò a Milano Ronaldo

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali