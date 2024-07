Lumezzane-FeralpiSalò: a novembre il derby che manca da sette anni

FeralpiSalò e Lumezzane, è ora di impostare le coordinate sul navigatore: il 25 agosto (salvo anticipi e posticipi) si parte per un lungo viaggio in Serie C. Ieri mattina le bresciane di terza serie hanno scoperto le 38 tappe (19 di andata e 19 di ritorno) di un cammino difficile che puntano a chiudere tra le prime posizioni.

L’appuntamento principale? Quello del derby, ma prima di arrivarci è meglio pensare al debutto: i gardesani giocheranno in casa contro il Novara, mentre i valgobbini saranno di scena in trasferta contro la Virtus Verona. I piemontesi sono reduci da una salvezza ottenuta ai play out con il Fiorenzuola, i veneti di Fresco (il «Ferguson d’Italia»: è sulla panchina dei rossoblù dal 1982) vengono invece da un undicesimo posto. Per entrambe un esordio da prendere con le pinze, perché le due avversarie non sono tra le favorite per la vittoria finale, ma la C è un campionato ricco di sorprese.

Appuntamenti

E ora veniamo ai derby, che arriveranno verso la fine, cioè alla 16esima giornata, in programma nei weekend del 24 novembre (al Saleri) e del 6 aprile (al Turina). Un appuntamento da evidenziare anche perché manca da oltre sette anni: l’ultima sfida, il 29 gennaio 2017, fu vinta dai gardesani 1-0 in Valgobbia grazie ad una rete di Surraco.

Per quanto riguarda invece l’ultima giornata (15 dicembre e 27 aprile) la FeralpiSalò affronterà l’Arzignano Valchiampo, mentre il Lumezzane sfiderà il Padova. Per i verdeblù le altre date importanti sono quelle del 29 settembre e del 9 febbraio (7a giornata), quando si troveranno di fronte il Vicenza dell’ex Stefano Vecchi.

Reazioni

Tre i turni infrasettimanali: il 25 settembre, il 30 ottobre e il 12 marzo. «Affrontiamo subito una squadra di grande tradizione - afferma Aimo Diana, tecnico della FeralpiSalò -, dobbiamo farci trovare pronti. Poi sfida al Renate e per me sarà un intreccio di emozioni. In ogni caso, pensiamo prima al rodaggio: sarà importantissima la coesione del gruppo».

«Come nella passata stagione incontreremo in trasferta tutte le big nel girone di andata - commenta Arnaldo Franzini, del Lume -, non possiamo fare calcoli: cercheremo di vincere sempre e poi a fine stagione tracceremo il bilancio».