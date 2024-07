Caracciolo: «Lumezzane migliorato, due innesti per il salto di qualità»

Il presidente rossoblù: «Non salvarsi all’ultimo rimane il nostro obiettivo. Il girone è più duro per noi»

3 ' di lettura

Andrea Caracciolo in compagnia del tecnico Arnaldo Franzini - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Prove da grandi. Anche se il presidente Andrea Caracciolo non lo dirà mai e ritiene che il Lumezzane debba perseguire in primis l’obiettivo minimo (leggasi salvezza), il Lumezzane è pronto a fare il salto di qualità al secondo anno in serie C. Dopo il periodo di apprendistato da matricola, peraltro concluso con la qualificazione ai play off, i rossoblù intendono dare un ulteriore impulso al processo di crescita. Non solo sportiva, ma anche societaria. Caracciolo, si apre formalmente una nuova st