Brescia, annunciate altre quattro amichevoli: il 27 luglio sfida col Lumezzane

Inizia a prendere forma la pre season del Brescia. Se l’1 agosto sarà il giorno della prima ufficiosa al Rigamonti nell’ambito di un’amichevole contro il Genoa di serie A, andando a ritroso, il 27 luglio - a chiusura della fase del ritiro - ci sarà un test contro il Lumezzane. Si giocherà alle 18.30 allo stadio «Saleri». Tra Brescia e Lumezzane è stato anche inaugurato un canale di collaborazione visto che il club di via Solferino darà in prestito a quello valgobbino l’attaccante Matteo Ferro.

Se contro Lumezzane e Genoa il livello di difficoltà si alzerà gradualmente, ancor prima, durante la prima settimana di lavoro a Torbole, il ghiaccio verrà rotto con una sgambata contro una rappresentativa di dilettanti: appuntamento il 18 luglio (giovedì) alle 18 a Torbole. E un altro test contro un’altra rappresentativa di dilettanti (probabilmente di livello maggiore) è fissato per il 20 luglio alle 18 all’oratorio San Michele di Travagliato.

Il debutto ufficiale della stagione è invece previsto per il secondo fine settimana di agosto in Coppa Italia contro il Venezia, ma prima ci sarà spazio per un ulteriore test: quello di domenica 4 agosto alle 18 a Torbole, contro il Renate.