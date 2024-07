FeralpiSalò e Lumezzane: la prima giornata del campionato di Serie C

La FeralpiSalò al Lino Turina con il Novara, il Lumezzane al Gavagnin-Nocini con la Virtus Verona: questa la prima giornata del prossimo campionato di Serie C, che prenderà il via domenica 25 agosto. Ecco l’esito dei sorteggi dei calendari. Ora le nostre bresciane conoscono dunque il cammino che dovranno affrontare per la stagione 2024/25.

Il derby

Il derby si disputerà invece alla 16esima di campionato: l’andata il 24 novembre al Saleri, il ritorno il 6 aprile a Salò. Per quanto riguarda l’ultima giornata (15 dicembre e 27 aprile) la FeralpiSalò affronterà l’Arzignano Valchiampo, mentre il Lumezzane sfiderà il Padova.