La FeralpiSalò saluta Felici: c’è l’accordo con il Cagliari

La strada è ormai spianata: Mattia Felici sarà presto un nuovo giocatore del Cagliari. Dopo il rilancio dei giorni scorsi di Sassuolo e Cremonese, il club sardo ha deciso di alzare la propria offerta, andando incontro alle richieste della FeralpiSalò.

La fumata bianca arriverà per una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro, più il prestito del 2003 Nicolò Cavuoti, 21 presenze nell'ultimo campionato di C con l'Olbia. Parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici, ma l'affare è ben oltre le battute finali. Soddisfatte le richieste del giocatore, che ha sempre spinto per trasferirsi in serie A. Tra stasera e domani la chiusura definitiva, dopodiché Felici volerà in Sardegna per visite mediche e firma sul contratto.