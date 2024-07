FeralpiSalò, ecco Diana: «Qui perché c’è un progetto: torno con entusiasmo»

Il «via» ufficiale a Salò, nella sala stampa del Turina: «La progettualità della società mi ha spinto a dire dubito sì: torno con grande entusiasmo. E ritrovo un club più maturo, come me». Inizia così il Diana-day in casa FeralpiSalò. Al suo fianco, nella nuova avventura, ci sarà Emanuele Filippini: «Ci siamo sempre sentiti in questi anni, e in modo particolare nell’ultimo. È abituato a lavorare con i giovani, per questo ritenevo mi potesse essere utile qui».

Idee chiare anche sulle ambizioni per questa stagione di ripartenza: «Transizione non è un termine che mi piace particolarmente. Proveremo a fare il meglio, coerentemente con la storia di una società che è ormai riconosciuta a livello nazionale. Vogliamo costruire una bella squadra, che diverta, e un gruppo che possa durare nel tempo».

L’intervento di Pasini

La stretta di mano tra tecnico e presidente - © www.giornaledibrescia.it

Alla sinistra di Diana, nella giornata che tiene a battesimo il nuovo corso, c’è anche il presidente: «Faccio una precisazione: l’obiettivo di quest’anno non è la promozione immediata. Detto questo, abbiamo grande entusiasmo e voglia di far bene».

Un passaggio anche sull’affare Felici, in chiusura con il Cagliari, ma non ancora definito nei dettagli: «Per un milione non si muove, serve di più. E si è rifatto sotto il Sassuolo. Non è ancora chiusa».

Ferretti e il mercato

Presente anche il diesse, che traccia le linee programmatiche e parla anche di Pizzignacco: «È uno dei più ambiti in rosa, ma non sono ancora pervenute offerte soddisfacenti. Se arriveranno, potrà andare, altrimenti resterà e ne saremmo ben lieti. E il discorso vale anche per gli altri: uno zoccolo duro di chi c’era lo scorso anno rimarrà. Balestrero, ad esempio, è il nostro capitano e il nostro riferimento: vogliamo ripartire da lui. Poi integreremo la rosa con ragazzi giovani e qualche elemento di esperienza».