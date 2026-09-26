Lumezzane come una Folgore per far esplodere il Saleri

Fatto trenta, facciamo trentuno, verrebbe da dire. Il morale in casa Lumezzane è altissimo dopo il blitz in extremis di lunedì sul campo della Dolomiti Bellunesi, ma l’appuntamento odierno contro la Folgore Caratese (alle 14.30, al Saleri) nasconde la voglia di ritrovare un successo interno che manca da quasi un mese, per chiudere al meglio il tour de force iniziato domenica scorsa contro il Renate. Di fronte, però, ci sarà una squadra ancora in cerca di certezze.
La Folgore, infatti, al momento è in terzultima posizione in solitaria. Nella casellina delle vittorie campeggia uno zero. Due i pareggi di fila alle spalle, grazie ai quali il club di Carate Brianza (Monza e Brianza) ha iniziato a muovere la classifica. Gli ospiti hanno un curioso primato condiviso con la Sambenedettese nel girone B e certificato dalle quattro espulsioni rimediate nelle prime sei giornate di campionato.
Umore all’opposto, invece, per il Lumezzane, che arriva a questo appuntamento forte di tre risultati utili consecutivi, con un Torregrossa (dalla panchina), alla prima convocazione stagionale, in più, ma senza Paolo Sammarco in panchina, dato che il tecnico, a seguito dell’espulsione rimediata lunedì, dovrà scontare due turni di squalifica.
«L’atteggiamento dei ragazzi dimostra di partita in partita quanta fame abbia questa squadra - spiega l’allenatore alla vigilia -. Sicuramente sarà diverso non essere in panchina, perché mi piace stare vicino ai ragazzi, ma sono tranquillo perché lo staff mi potrà sostituire benissimo in queste partite. La Folgore Caratese è una squadra temibile e sarà affamata di punti. Sarà una gara dura come tutte le altre, servirà attenzione e voglia di fare la partita». Per l’occasione non ci sarà Rocca, mentre Sammarco, che potrebbe riproporre il 3-5-2 visto lunedì, recupera Nwachukwu, che dovrebbe però accomodarsi in panchina. Davanti ad Andrenacci dovrebbero agire ancora Ndiaye, Deratti e Boffelli, con Ghillani e Mancini a tutta fascia. A centrocampo D’Agostino potrebbe prendere il posto di Rocca, mentre davanti è confermato il tandem Ebone-Anatriello.