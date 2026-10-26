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Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026

L’inglese, premiato anche come miglior attaccante, precede sul podio Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Quello femminile va ad Alexia Putellas
Harry Kane col Pallone d'Oro - Foto Epa/Tolga Akmen © www.giornaledibrescia.it
Harry Kane col Pallone d'Oro - Foto Epa/Tolga Akmen © www.giornaledibrescia.it

Harry Kane il vincitore del Pallone d’Oro 2026: l’inglese (premiato anche come miglior attaccante) precede sul podio Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Quello femminile va invece ad Alexia Putellas, vincitrice di campionato e Champions League con il Barcellona prima del trasferimento in Inghilterra.

Gli altri premi

La Spagna e il Barcellona hanno fatto incetta degli altri premi, conquistando, tra gli altri, il titolo di miglior allenatore con Luis de la Fuente e quello di miglior giovane con Lamine Yamal (per il terzo anno consecutivo). Unai Simon dell’Athletic Bilbao è il portiere dell’anno.

Per quanto riguarda il calcio femminile, il premio di miglior tecnico è andato a Pere Romeu (Barcellona), mentre il trofeo Kopa, riservato ai migliori talenti Under 21, è andato a Vicky Lopez, anch’essa in forza al Barça. I blaugrana sono anche il club femminile dell’anno, mentre quello maschile è (ovviamente) il Paris Saint-Germain.

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