Un tempo a testa ed un punto per uno: finisce 2-2 il derby tra Lumezzane e Desenzano. Un risultato giusto: i valgobbini partono fortissimo nel primo tempo, andando sul doppio vantaggio nel giro di un quarto d'ora. Nella ripresa si svegliano i gardesani, che rimontano le due reti. Bene così: il pareggio serve ad entrambe per muovere la classifica in un periodo complicato.
Il Lume veniva infatti da due sconfitte, mentre il Dese, che aveva perso cinque delle ultime sei gare, ottiene un punto al debutto di Andrea Dossena in panchina dopo l’esonero di Marco Gaburro. Paolo Sammarco schiera i suoi con il 3-5-2. La formazione è quella annunciata, con Monachello che sostituisce Anatriello. Anche nel Desenzano non ci sono sorprese: Dossena arretra Moscati sulla linea difensiva ed inserisce Lupano a centrocampo.
La partita
Il modulo è il 4-3-3, con Procaccio che parte qualche metro più indietro rispetto al solito. All'11' Giorgi va in tilt: prima un retropassaggio corto e poi un tentativo di spazzare errato spianano la strada a Monachello, che serve a Ghillani l'assist per l'1-0. Passano tre minuti ed è già 2-0: lo scatenato Ghillani brucia in velocità Giorgi e poi crossa al centro per Ebone, che con una bellissima girata raddoppia, eludendo l'intervento di Moscati. Il Desenzano fatica a reagire e prova ad affidarsi alle iniziative di Millico, che però non riesce a sfondare la difesa rossoblù.
Al 43' la prima occasione di marca gardesana: cross da sinistra di Giorgi e colpo di testa di Lupano, che finisce però altissimo. Nella ripresa Rolando prova subito l'iniziativa personale e calcia di sinistro, ma Minelli si supera ed evita il terzo gol (2'). Al 14' i gardesani rientrano in partita: Santini fa a sportellate a centrocampo, poi apre a destra per Biondi, che entra in area e batte Andrenacci con un tiro a mezz'altezza. Al 26' arriva il pareggio: Procaccio, fin lì praticamente nullo, chiede lo scambio a Santini. La palla gli ritorna dopo un rimpallo e da due passi fa 2-2, riportando dunque il match in equilibrio. Alla mezz'ora Minelli si supera su Torregrossa. Poi non accade più nulla: termina 2-2, un risultato che alla fine accontenta entrambe.