Un derby per invertire la rotta. Da un lato del quadrato il Lumezzane, che arriva con le spalle un po’ strette e una sola vittoria nelle ultime sette partite. Dall’altro il Desenzano, fermo allo stesso magro bilancio nell’ultimo filotto di gare, ma con l’unico acuto arrivato in Coppa. È Lumezzane-Desenzano: fischio d’inizio alle 17.30 al Saleri, dirige Bruno Tierno della sezione di Sala Consilina, all’esordio assoluto con i valgobbini ma un dolce in casa Desenzano, essendo stato l’arbitro della sfida contro il Sangiuliano City che è valsa la promozione in C dei gardesani al termine della scorsa stagione.
Pericolo
Ma l’incrocio odierno sarà anche un corpo a corpo tra due squadre che hanno incassato qualche colpo di troppo nelle ultime settimane e che ora cercano di non finire alle corde, nonostante il derby sia, per tradizione, il match più scomodo per provare a rialzare la testa.
In classifica il margine è ridotto quasi all’osso. Il Lume tredicesimo naviga a quota sedici punti, mentre il Desenzano, prima squadra invischiata nella zona play out, è subito dietro a quattordici. Ed è proprio per evitare di finire ancor di più nelle sabbie mobili che la società del presidente Marai ha scelto la linea dura in settimana esonerando Gaburro e affidando la panchina a Dossena, presentato nel primo pomeriggio di ieri, per provare a dare subito una scossa.
Novità in panchina
«La benzina che prende subito fuoco è quella mentale - ha spiegato ieri proprio il neotecnico biancoazzurro Dossena -. Ci vorrà tempo per passare il mio Dna alla squadra e di conseguenza ho cercato di toccare i tasti giusti per portare i ragazzi a dare il meglio. In questo senso sono fortunato perché dopo il cambio allenatore i giocatori sentono più pressione e maggiore responsabilità».
A rendere la vigilia ancor più complicata è la super emergenza che costringe entrambi i tecnici alla conta delle assenze. Nel Lumezzane - che arriva a questo appuntamento con appena sedici giocatori di movimento - restano ai box D’Angelo, Mancini, Belvedere, Menegazzo, Diodato, Nwachukwu e Ferretti, oltre allo squalificato Paghera, anche se davanti almeno si rivede Ebone tra i convocati. Sul fronte opposto invece il Desenzano dovrà fare a meno dello squalificato Panelli e degli infortunati Boiga, Bovolon, Milani, Pilati e Reggiori. Una situazione critica soprattutto al centro della difesa, con Baldi che resta l’unico centrale di ruolo a disposizione.
E, proprio a fronte di questa emergenza, potrebbe essere Moscati - grande ex della sfida, che torna al Saleri da avversario dopo tre stagioni vissute con il Lumezzane fino ad indossarne la fascia di capitano - a disimpegnarsi da centrale, ruolo già ricoperto in emergenza proprio in Valgobbia. Ma Moscati non sarà l’unico ex di giornata nelle fila del Desenzano. Riflettori puntati anche su Antonelli, in rossoblù nella stagione ’22/’23 in D e autore proprio del gol che decise la sfida al Tre Stelle per il definitivo 1-0 del Lumezzane, e Russini, che ha vestito la maglia rossoblù dal 2015 al 2017.
Precedenti
Sul piano storico infine si fermano a due sole gare i precedenti ufficiali tra le squadre, entrambe disputate nel campionato di serie D 2022/23 e concluse con una vittoria esterna per parte.
In ottica formazione scelte obbligate per il Lumezzane con Sammarco che dovrebbe affidarsi al 3-5-2. L’unico ballottaggio riguarda il partner d’attacco di Anatriello: se Ebone garantisse un buon minutaggio potrebbe anche partire all’inizio, altrimenti è pronto Monachello con Ghillani e Baroncioni sugli esterni. Si va verso il 4-2-3-1 per il Desenzano: il piano A porta a Moscati centrale in coppia con Baldi, ma Dossena potrebbe anche spostare Parlato al centro, schierando Andreis destro e Lupano in mediana. Rebus da sciogliere in un derby in cui entrambe sono pronte a invertire la rotta.