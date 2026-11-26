Andrea Dossena è il nuovo allenatore del Desenzano. Sarà l’ex giocatore del Liverpool a raccogliere l’eredità in panchina di Marco Gaburro, il tecnico della promozione in serie C esonerato in seguito all’1-6 interno di domenica contro l’AlbinoLeffe.
Cambio di rotta
Pareva tutto andasse nella direzione dell’arrivo di Roberto Venturato, ma non è stato trovato l’accordo finale con l’ex Cittadella. Così nella giornata di oggi il diesse Stefano Tosoni ha virato sul più giovane lodigiano, classe 1981, che da giocatore ha vestito tra le altre le maglie di Verona, Treviso, Udinese, Liverpool, Napoli, Palermo e Sunderland.
Da allenatore, invece, Dossena ha iniziato a Crema in serie D, mentre nelle ultime quattro stagioni in C ha allenato in serie Renate, Pro Vercelli, Spal e Novara, in quest’ultimo caso subentrando a fine dicembre. Come farà ora a Desenzano: per lui il primo ostacolo sulla strada della salvezza sarà il derby di sabato a Lumezzane. Si attende l’ufficialità da parte della società gardesana, ma stavolta sembra davvero tutto fatto.