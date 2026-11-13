Gli Esposito, Tonali e Scalvini: il «codice Brescia» fa ripartire l’Italia

Gino Corioni non c’è più dal 2016, Roberto Clerici dal 2018. Eppure Gino Corioni e Roberto Clerici ci sono ancora. Sono sullo sfondo di una chiusura difensiva di personalità, di un intercetto cuore e gamba in mezzo al campo, di una giocata coraggiosa dalla corsia esterna dell’attacco, di due gol e numeri bomber da capogiro. Sono anche nelle lacrime - di sconforto, di gioia e liberatorie, tutto insieme - e nell’orgoglio. Sono in un color azzurro da qualche settimana meno sbiadito e che si sta tornando ad abbinare parecchio più volentieri con l’anima calcistica italiana.
Orgoglio ritrovato
Lo storico tandem Brescia Corini-Clerici è in Pio Esposito, in Sebastiano Esposito, in Sandro Tonali, in Giorgio Scalvini. Eccezionale veramente: nell’Italia che ha strapazzato la Francia davanti a 70.000 a San Siro e quasi 9.000.000 davanti alla tv e che va man mano conquistando in freschezza, quattro titolari avevano la targa Brescia. Chi per nascita, chi per appartenenza non solo calcistica, ma anche di vita e affetti.
C’erano - dal più giovane al più vecchio in campo - un 2005 (Pio), un 2003 (Giorgio), un 2002 (Sebastiano) e un 2000 (Sandro): e questo non è l’incipit di un barzelletta. Piuttosto, forse, è quello di un nuovo corso Nazionale di campo e spirito nonostante le brutture, gli imbarazzi e le vergogne politiche pallonare tutte attorno a circondare il territorio sul quale Roberto Mancini, con i fatti, sta cercando e trovando il perdono per il suo passato da Ct in fuga.
È una storia straordinaria quella di due attaccanti - fratelli - un centrocampista e un difensore. Ed è una storia nostra che parla di passato, ma anche di futuro con i verbi che si coniugano secondo il «codice Brescia» con la Voluntas a sfumare col suo verde d’ordinanza i contorni del biancazzurro.
Non è quasi magia? Sì, ma anche no. È semplicemente lavoro e intuito: l’artigianalità e la competenza che sopravviveva anche nell’ultimo poverissimo Brescia di Gino Corioni e che contraddistinguevano anche l’opera del maestro Roberto Clerici che a sua volta dovette a un certo punto barcamenarsi per portare avanti la sua opera oggi custodita proprio dalla famiglia Esposito che ha raccolto onori e oneri della Voluntas: proprio per gratitudine nei confronti di colui che ha contribuito a scriverne il destino. Dalla Voluntas comunque, gli Esposito formalmente non sono mai passati. I tre fratelli Salvatore (ora alla Samp), Sebastiano e Francesco Pio arrivarono a Brescia da Castellammare di Stabia su intuizione e opera di convincimento di Roberto Clerici che di fatto, facciamo per semplificare, in un periodo di «ibrido» gestionale Voluntas-rondinelle, aveva in carico l’attività di base del Brescia calcio. Un «ramo» del settore giovanile in cui erano inseriti molti tecnici direttamente collegati a Clerici attraverso il quale arrivavano molte segnalazioni.
Nella «rete» cadde anche il nome di Sandro Tonali che arrivò dal fallimento del Piacenza calcio e il cui primo cartellino fu firmato da Fabio Corioni. Nel suo primo mini Brescia degli annata 2000, Sandrino fu allenato da mister Balestri in una squadra che con lui a centrocampo vedeva proprio Salvatore Esposito e Mattia Viviani. Pio era piccolissimo, aveva appena 6 anni quando arrivò a Brescia nel 2011. La sua, mentre anche il fratello Sebastiano divenne uno degli attenzionati speciali del vivaio biancazzurro, fu quasi un’apparizione flash: 3 anni da scuola calcio o poco più prima del trasloco di tutto il «gruppetto» familiare all’Inter anche se Brescia è sempre restata il loro centro di gravità naturale con Pio in particolare rimasto tipico ragazzo di quartiere con gli amici di sempre e le abitudini di sempre nonostante soldi e fama.
Trasferimenti praticamente obbligati
«Il Brescia era in difficoltà e non poteva offrirci nulla, furono proprio i Corioni, da signori, a dirci di fare ciò che ritenevamo il meglio in quelle circostanze» ama riconoscere papà Agostino che giovedì a San Siro ha vissuto una notte speciale con i suoi figli protagonisti nel bene, nel male e nel grande amore che li lega: tutto si è palesato nel rigore che Pio, a sigillare la doppietta, ha firmato sia per esorcizzare il ricordo della tragica serata di Zenica sia per riscattare il tiro dal dischetto sbagliato invece dal fratello Sebastiano.
E Scalvini? Pure per il difensore palazzolese, come per Pio, il passaggio al Brescia fu un mordi e fuggi: solo due anni (2013-2015) prima del passaggio - anche qui erano gli anni del ribasso - all’Atalanta. Resta che il suo talento fu riconosciuto. Resta, tutta, una gran belal storia.