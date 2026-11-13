Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
CalcioGDB+

Gli Esposito, Tonali e Scalvini: il «codice Brescia» fa ripartire l’Italia

Pio, Sebastiano, Sandro e Giorgio protagonisti azzurri della rinascita sono un’eredità del tandem biancazzurro Corioni-Clerici
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Da sinistra Scalvini, Tonali, Pio Esposito e più defilato Sebastiano Esposito: poker Brescia dell'Italia
Da sinistra Scalvini, Tonali, Pio Esposito e più defilato Sebastiano Esposito: poker Brescia dell'Italia

Gino Corioni non c’è più dal 2016, Roberto Clerici dal 2018. Eppure Gino Corioni e Roberto Clerici ci sono ancora. Sono sullo sfondo di una chiusura difensiva di personalità, di un intercetto cuore e gamba in mezzo al campo, di una giocata coraggiosa dalla corsia esterna dell’attacco, di due gol e numeri bomber da capogiro. Sono anche nelle lacrime - di sconforto, di gioia e liberatorie, tutto insieme - e nell’orgoglio. Sono in un color azzurro da qualche settimana meno sbiadito e che si sta tornando ad abbinare parecchio più volentieri con l’anima calcistica italiana.

Orgoglio ritrovato

Lo storico tandem Brescia Corini-Clerici è in Pio Esposito, in Sebastiano Esposito, in Sandro Tonali, in Giorgio Scalvini. Eccezionale veramente: nell’Italia che ha strapazzato la Francia davanti a 70.000 a San Siro e quasi 9.000.000 davanti alla tv e che va man mano conquistando in freschezza, quattro titolari avevano la targa Brescia. Chi per nascita, chi per appartenenza non solo calcistica, ma anche di vita e affetti.

C’erano - dal più giovane al più vecchio in campo - un 2005 (Pio), un 2003 (Giorgio), un 2002 (Sebastiano) e un 2000 (Sandro): e questo non è l’incipit di un barzelletta. Piuttosto, forse, è quello di un nuovo corso Nazionale di campo e spirito nonostante le brutture, gli imbarazzi e le vergogne politiche pallonare tutte attorno a circondare il territorio sul quale Roberto Mancini, con i fatti, sta cercando e trovando il perdono per il suo passato da Ct in fuga.

Pio festeggiato dai compagni di squadra per la doppietta con la Francia
Pio festeggiato dai compagni di squadra per la doppietta con la Francia

È una storia straordinaria quella di due attaccanti - fratelli - un centrocampista e un difensore. Ed è una storia nostra che parla di passato, ma anche di futuro con i verbi che si coniugano secondo il «codice Brescia» con la Voluntas a sfumare col suo verde d’ordinanza i contorni del biancazzurro.

Non è quasi magia? Sì, ma anche no. È semplicemente lavoro e intuito: l’artigianalità e la competenza che sopravviveva anche nell’ultimo poverissimo Brescia di Gino Corioni e che contraddistinguevano anche l’opera del maestro Roberto Clerici che a sua volta dovette a un certo punto barcamenarsi per portare avanti la sua opera oggi custodita proprio dalla famiglia Esposito che ha raccolto onori e oneri della Voluntas: proprio per gratitudine nei confronti di colui che ha contribuito a scriverne il destino. Dalla Voluntas comunque, gli Esposito formalmente non sono mai passati. I tre fratelli Salvatore (ora alla Samp), Sebastiano e Francesco Pio arrivarono a Brescia da Castellammare di Stabia su intuizione e opera di convincimento di Roberto Clerici che di fatto, facciamo per semplificare, in un periodo di «ibrido» gestionale Voluntas-rondinelle, aveva in carico l’attività di base del Brescia calcio. Un «ramo» del settore giovanile in cui erano inseriti molti tecnici direttamente collegati a Clerici attraverso il quale arrivavano molte segnalazioni.

Nella «rete» cadde anche il nome di Sandro Tonali che arrivò dal fallimento del Piacenza calcio e il cui primo cartellino fu firmato da Fabio Corioni. Nel suo primo mini Brescia degli annata 2000, Sandrino fu allenato da mister Balestri in una squadra che con lui a centrocampo vedeva proprio Salvatore Esposito e Mattia Viviani. Pio era piccolissimo, aveva appena 6 anni quando arrivò a Brescia nel 2011. La sua, mentre anche il fratello Sebastiano divenne uno degli attenzionati speciali del vivaio biancazzurro, fu quasi un’apparizione flash: 3 anni da scuola calcio o poco più prima del trasloco di tutto il «gruppetto» familiare all’Inter anche se Brescia è sempre restata il loro centro di gravità naturale con Pio in particolare rimasto tipico ragazzo di quartiere con gli amici di sempre e le abitudini di sempre nonostante soldi e fama.

Un'esultanza dei fratelli Esposito in azzurro
Un'esultanza dei fratelli Esposito in azzurro

Trasferimenti praticamente obbligati

«Il Brescia era in difficoltà e non poteva offrirci nulla, furono proprio i Corioni, da signori, a dirci di fare ciò che ritenevamo il meglio in quelle circostanze» ama riconoscere papà Agostino che giovedì a San Siro ha vissuto una notte speciale con i suoi figli protagonisti nel bene, nel male e nel grande amore che li lega: tutto si è palesato nel rigore che Pio, a sigillare la doppietta, ha firmato sia per esorcizzare il ricordo della tragica serata di Zenica sia per riscattare il tiro dal dischetto sbagliato invece dal fratello Sebastiano.

Un'acrobazia di Scalvini a duello con Rabiot
Un'acrobazia di Scalvini a duello con Rabiot

E Scalvini? Pure per il difensore palazzolese, come per Pio, il passaggio al Brescia fu un mordi e fuggi: solo due anni (2013-2015) prima del passaggio - anche qui erano gli anni del ribasso - all’Atalanta. Resta che il suo talento fu riconosciuto. Resta, tutta, una gran belal storia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Nazionale italiana di calcioPio EspositoSandro TonaliSebastiano EspositoGino CorioniRoberto Clerici

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...