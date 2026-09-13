Il Desenzano con l’Arzignano per prendesi la prima gioia

Emulare i cugini franciacortini per conquistare la prima vittoria. Nella quarta giornata di campionato il Desenzano di Marco Gaburro affronta in trasferta l'Arzignano Valchiampo, che la scorsa settimana è stato sconfitto 3-1 dall'Ospitaletto.
Nelle prime tre gare i gardesani hanno raccolto due punti, raggiungendo sull'1-1 in rimonta la Pro Vercelli, pareggiando a reti bianche contro il Trento - poi battuto in Coppa - e perdendo 1-0 al Rigamonti contro l'Union Brescia. Calendario tutt'altro in discesa che però ora propone una sfida alla portata di De Francesco e compagni, più che mai decisi a sbloccare la casella delle vittorie: «Per noi questa è una gara molto importante - ha dichiarato il tecnico Gaburro in conferenza stampa -; abbiamo ricevuto tanti complimenti fino ad oggi, ma questo non ci deve depistare, perchè abbiamo racimolato solo due punti e serve fare risultato. Abbiamo metabolizzato subito la sconfitta con il Brescia perchè la prestazione è stata positiva. È stata una settimana un po' sporca, perchè abbiamo avuto qualche intoppo, ma la squadra ha cercato comunque di allenarsi bene».
Attenzione all'Arzignano, che negli ultimi quattro campionati di C ha chiuso due volte al nono posto, una al decimo e una al sedicesimo: «È tosto, abituato alla categoria. Ha l'esperienza necessaria per non sbagliare approccio alla partita. Noi invece dobbiamo testarci, perchè veniamo da un ciclo di partite molto complicate. La maturità della nostra squadra passa da sfide come queste».
Per quanto riguarda la formazione, oltre a Bovolon mancano anche Antonelli e Boiga. Inoltre ci sono alcuni elementi acciaccati. Gaburro pare comunque orientato a confermare l'undici che è sceso in campo nel derby, anche se a centrocampo scalpita uno degli ultimi arrivati, Liberati. Dall'altra parte Di Donato, non soddisfatto dopo il match con l'Ospitaletto, cambierà invece almeno un paio di uomini.