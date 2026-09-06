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Santini stecca la sfida da ex, De Francesco no: le pagelle del Desenzano

Prima sconfitta in campionato per i gardesani: Minelli para il possibile, Biondi poco brillante
Enrico Passerini
De Francesco al Rigamonti - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
De Francesco al Rigamonti - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Prima sconfitta in questa C per il Desenzano, che si arrende di misura (1-0) al Brescia: al Rigamonti decide il gol di Vincent De Maria. Di seguito le pagelle dei gardesani.

6.5 – Stefano Minelli

Forse poteva fare qualcosa in più sul primo gol: respinge il tiro di Crespi proprio sui piedi di De Maria. Bravo all’8’ della ripresa ad intervenire su un tiro a giro di Zennaro e al 24’ ad ipnotizzare Rizzo Pinna.

6 – Mattia Parlato

Nel primo tempo si limita a difendere. Nella ripresa prova qualche sortita, servendo a Procaccio l’assist per il gol poi annullato.

6 – Alessandro Pilati

Balla un po’ nei primi minuti. Al 24’ però evita il raddoppio dell’Union fermando Crespi lanciato a rete: prima lo disturba al momento del tiro e poi spazza, evitando guai.

6 – Tommaso Panelli

Ha un brutto cliente da tenere a bada, Crespi. Prima soffre, poi riesce a prendergli le misure.

6 – Lorenzo Milani

Dei due terzini è quello che si stacca di più. E quando lo fa, riesce sempre ad ottenere qualcosa. Meno brillante dietro. Dal 42’ st Lorenzo Giorgi (sv).

5.5 – Marco Moscati

L’ultimo arrivato viene lanciato a sorpresa dal 1’: la qualità c’è, ma deve ancora entrare nei meccanismi della squadra di Gaburro. Dal 26’ st Leon Baldi (5.5) che non incide.

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6.5 – Alberto De Francesco

È il fulcro del gioco gardesano. Tocca una miriade di palloni: tutte le manovre partono dai suoi piedi. Si diletta in un paio di lanci illuminanti: peccato che i compagni non ne approfittino.

5.5 – Luca Lupano

A centrocampo non riesce ad emergere, risultando un po’ in ombra.

5.5 – Kevin Biondi

Non brillantissimo. Sicuramente meno efficiente rispetto a Millico. Prova qualche accelerata, ma non riesce a sfondare. Dal 32’ st Nicolas Boiga (6).

5 – Claudio Santini

Serata complicata per lui. Fa tanto lavoro sporco, sacrificandosi per i compagni, ma quando arriva davanti alla porta, manca di lucidità.
Al 42’ st Leonardo Ubaldi (sv).

6 – Vincenzo Millico

Si accende a fiammate. Qualitativamente è sicuramente il migliore dei gardesani. In un paio di circostanze porta a spasso gli avversari, ma alla fine non è determinante. Dal 32’ st Andrea Procaccio (6), che dopo tre minuti trova il gol, poi annullato per fuorigioco.

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