Brescia, Maran chiama Sina in Nazionale: salterà due gare di campionato

In casa Union Brescia c’è grande soddisfazione per la convocazione di Samuele Sina nella Nazionale maggiore albanese. Una chiamata che era nell’aria: il ct dell’Albania Rolando Maran ha seguito tutto il percorso di crescita del diciannovenne in biancazzurro e recentemente è stato anche a Salò per osservarlo da vicino e conoscerlo meglio.
Il rovescio della medaglia è che Sina salterà le partite di campionato contro Dolomiti Bellunesi e Lecco, ma in difesa il Brescia può contare su una certa abbondanza.