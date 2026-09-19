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Brescia, Maran chiama Sina in Nazionale: salterà due gare di campionato

Soddisfazione in casa Union e per il giocatore, che rappresenterà l’Albania: Corini non lo avrà a disposizione contro Dolomiti Bellunesi e Lecco
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Samuele Sina, difensore del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Samuele Sina, difensore del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

In casa Union Brescia c’è grande soddisfazione per la convocazione di Samuele Sina nella Nazionale maggiore albanese. Una chiamata che era nell’aria: il ct dell’Albania Rolando Maran ha seguito tutto il percorso di crescita del diciannovenne in biancazzurro e recentemente è stato anche a Salò per osservarlo da vicino e conoscerlo meglio.

Il rovescio della medaglia è che Sina salterà le partite di campionato contro Dolomiti Bellunesi e Lecco, ma in difesa il Brescia può contare su una certa abbondanza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Union BresciaSamuele SinaRolando MaranAlbania
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