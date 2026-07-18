Maran: «La mia Albania sogna in grande. E il Brescia tornerà in alto»

Il trentino ha da poco intrapreso l’avventura da ct: «Il livello è alto, voglio rendere orgogliosa la gente. Contento che l’Union abbia recuperato la “V”, giusto che il pubblico si identifichi nel club. Tornare? Voglio restare qui a lungo, ma non mi precludo nulla»