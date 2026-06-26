Brescia, la promessa Beldenti in partenza: giusto cederlo?

Il Brescia sta per cedere il suo miglior prospetto, il 2010 Dennis Beldenti, in serie A per una cifra molto importante: 1 milione di euro più bonus e una buona percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Dopo un testa a testa con il Como, alla fine è stata la Fiorentina a spuntarla nella corsa per aggiudicarsi il sedicenne, prodotto del settore giovanile del Brescia calcio.
Proprio la provenienza del giovanissimo difensore centrale dal vivaio pone un interrogativo: è giusto lasciarlo partire? Da un lato il club di Pasini intende rilanciare il settore giovanile, ma, dall’altro, l’offerta economica arrivata per Beldenti è molto alta considerato che si tratta di un giocatore di soli 16 anni: alla fine ha prevalso questo secondo ragionamento, motivato da realismo. Tu cosa ne pensi?