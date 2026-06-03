Brescia, mattinata d’attesa e di riposo per il recupero delle 19

Sarà una mattinata di riposo e d’attesa per il Brescia che dopo la cena post nubifragio organizzata in hospitality, e che era già prevista, si è trattenuto in ritiro all’hotel Brixia per preparare il recupero di 29’ di gara contro l’Ascoli sospesa ieri per maltempo sull’1-1.

Alla partita odierna possono assistere soltanto coloro che erano già in possesso del tagliando che sarà obbligatorio esibire: per chi lo avesse perso non c’è la possibilità di ristamparlo fa sapere il club.