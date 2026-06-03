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Brescia, mattinata d’attesa e di riposo per il recupero delle 19

Alla partita odierna possono assistere soltanto coloro che erano già in possesso del tagliando che sarà obbligatorio esibire
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Union Brescia-Ascoli è stata sospesa per pioggia - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Union Brescia-Ascoli è stata sospesa per pioggia - Foto NewReporter/Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Sarà una mattinata di riposo e d’attesa per il Brescia che dopo la cena post nubifragio organizzata in hospitality, e che era già prevista, si è trattenuto in ritiro all’hotel Brixia per preparare il recupero di 29’ di gara contro l’Ascoli sospesa ieri per maltempo sull’1-1.

Alla partita odierna possono assistere soltanto coloro che erano già in possesso del tagliando che sarà obbligatorio esibire: per chi lo avesse perso non c’è la possibilità di ristamparlo fa sapere il club.

L’appuntamento è per questa sera alle 19. Per quanto riguarda i modi di seguire quel che resta dell’andata di finale play off è su Teletutto a partire dalle 18.30 e fino a fine partita. Per l’approfondimento e i commenti dei protagonisti l’appuntamento è invece alle 21.50 circa all’interno di una puntata speciale di Parole di calcio.

Non mancherà la diretta testuale su questo sito e nemmeno la radiocronaca su Bresciasette.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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