Brescia, mattinata d’attesa e di riposo per il recupero delle 19

Sarà una mattinata di riposo e d’attesa per il Brescia che dopo la cena post nubifragio organizzata in hospitality, e che era già prevista, si è trattenuto in ritiro all’hotel Brixia per preparare il recupero di 29’ di gara contro l’Ascoli sospesa ieri per maltempo sull’1-1.
Alla partita odierna possono assistere soltanto coloro che erano già in possesso del tagliando che sarà obbligatorio esibire: per chi lo avesse perso non c’è la possibilità di ristamparlo fa sapere il club.
L’appuntamento è per questa sera alle 19. Per quanto riguarda i modi di seguire quel che resta dell’andata di finale play off è su Teletutto a partire dalle 18.30 e fino a fine partita. Per l’approfondimento e i commenti dei protagonisti l’appuntamento è invece alle 21.50 circa all’interno di una puntata speciale di Parole di calcio.
Non mancherà la diretta testuale su questo sito e nemmeno la radiocronaca su Bresciasette.