L’Union Brescia sfida l’Ascoli al Rigamonti, nella semifinale d’andata dei play off di serie C. Il ritorno è in programma questa domenica nelle Marche. Di seguito la diretta testuale del match.
⬤ Live⬤ Diretta TTCalcio
Brescia, la finale d’andata con l’Ascoli vale un pezzo di B: il live
Calcio d’inizio alle 21.15: l’Union vuole provare a sfruttare al massimo il fattore campo in vista del ritorno di domenica. Crespi titolare, Rizzo e Marras in panchina
Loading video...
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici