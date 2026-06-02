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Brescia, la finale d’andata con l’Ascoli vale un pezzo di B: il live

Calcio d’inizio alle 21.15: l’Union vuole provare a sfruttare al massimo il fattore campo in vista del ritorno di domenica. Crespi titolare, Rizzo e Marras in panchina
Luca Chiarini

Luca Chiarini

Giornalista

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L’Union Brescia sfida l’Ascoli al Rigamonti, nella semifinale d’andata dei play off di serie C. Il ritorno è in programma questa domenica nelle Marche. Di seguito la diretta testuale del match.

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