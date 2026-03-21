Brescia, Di Molfetta si opera al ginocchio: stagione finita
Analizzare il presente è un dovere, guardare avanti altrettanto. E così, il Brescia mette la testa sul Vicenza. O meglio: lo si farà a partire da martedì pomeriggio, quando riprenderà la settimana degli allenamenti. Una cosa è chiara: a prescindere dal fatto che sportivamente non sarà la partita dai contenuti che tutti avremmo sperato avrebbe avuto, ma non sarà a ogni modo come tutte le altre. Meglio prepararsi.
Le ultime
Ma come si prepara il Brescia? Facendo la conta, come al solito. Pensando tuttavia di poter recuperare Valerio Crespi. Il quale è atteso in gruppo proprio da martedì pomeriggio. Sarebbe un bel recuperare dato che in attacco le soluzioni languono. Maistrello, come si è visto anche oggi, è lontanissimo dall’essere se stesso mentre per Spagnoli, che si è rifatto male calciando un rigore in allenamento, serviranno degli accertamenti: la speranza è che il fastidio muscolare che ha avvertito, sia soltanto tale e che si sia trattato solo di un spavento. Vido è invece a Bologna a svolgere specifiche terapie: data del rientro sconosciuta.
Sotto i ferri
A proposito di giocatori offensivi, rumors che già circolavano hanno trovato conferma: Davide Di Molfetta va sotto i ferri. Il menisco che era stato gestito attraverso apposite terapie e che ha costretto il giocatore a un nuovo stop dopo appena due spezzoni, necessita ora di intervento chirurgico. Il che non può non voler dire stagione finita. Mercati e Zennaro sono dati sull’uscio, prossimi al rientro: forse se ne può parlare il Cittadella.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.