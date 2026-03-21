Brescia, Di Molfetta si opera al ginocchio: stagione finita

Analizzare il presente è un dovere, guardare avanti altrettanto. E così, il Brescia mette la testa sul Vicenza. O meglio: lo si farà a partire da martedì pomeriggio, quando riprenderà la settimana degli allenamenti. Una cosa è chiara: a prescindere dal fatto che sportivamente non sarà la partita dai contenuti che tutti avremmo sperato avrebbe avuto, ma non sarà a ogni modo come tutte le altre. Meglio prepararsi.

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Valerio Crespi è pronto a rientrare - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Ma come si prepara il Brescia? Facendo la conta, come al solito. Pensando tuttavia di poter recuperare Valerio Crespi. Il quale è atteso in gruppo proprio da martedì pomeriggio. Sarebbe un bel recuperare dato che in attacco le soluzioni languono. Maistrello, come si è visto anche oggi, è lontanissimo dall’essere se stesso mentre per Spagnoli, che si è rifatto male calciando un rigore in allenamento, serviranno degli accertamenti: la speranza è che il fastidio muscolare che ha avvertito, sia soltanto tale e che si sia trattato solo di un spavento. Vido è invece a Bologna a svolgere specifiche terapie: data del rientro sconosciuta.

Sotto i ferri

A proposito di giocatori offensivi, rumors che già circolavano hanno trovato conferma: Davide Di Molfetta va sotto i ferri. Il menisco che era stato gestito attraverso apposite terapie e che ha costretto il giocatore a un nuovo stop dopo appena due spezzoni, necessita ora di intervento chirurgico. Il che non può non voler dire stagione finita. Mercati e Zennaro sono dati sull’uscio, prossimi al rientro: forse se ne può parlare il Cittadella.