Brescia, Pasini operato al ginocchio: speranza per i play off

I problemi al ginocchio di Nicola Pasini, alla fine, hanno imposto la soluzione più invasiva: il difensore dell’Union Brescia è stato sottoposto in mattinata a Bologna a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro.

Come nel caso di Alessandro Mercati, la terapia conservativa che era stata adottata non ha dato i frutti sperati. L’operazione è perfettamente riuscita: sebbene il comunicato precisi che «nei prossimi giorni verranno valutati gli effettivi tempi di recupero», la prima indicazione è che lo stop dovrebbe attestarsi tra i quaranta e i sessanta giorni. Ciò significa che la sua stagione regolare è finita, resta invece una piccola speranza in ottica play off.

La sua ultima apparizione risale al derby perso con il Lumezzane lo scorso sette dicembre. In questo campionato ha totalizzato diciassette presenze, tutte da titolare, mettendo insieme 1530 minuti.