Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Brescia, Mercati già operato: stagione finita

Erica Bariselli
Per il centrocampista tre-quattro mesi di stop: ora è caccia al sostituto
Mercati in ospedale
Mercati in ospedale
AA

Il centrocampista dell’Union Brescia Alessandro Mercati è già stato sottoposto a intervento chirurgico al menisco esterno del ginocchio destro. L’operazione è avvenuta a Bologna, immediatamente dopo il consulto definitivo: è stato lo stesso giocatore a voler accorciare i tempi. Con quelli del recupero che saranno lunghissimi: serviranno dai tre ai quattro mesi, per cui la sua stagione è finita.

Per Mercati era stata inutile la terapia conservativa alla quale era stato sottoposto e che lo aveva tenuto già fermo un mese. Quella della mezz’ala è una perdita importante dato che a centrocampo manca già una pedina di rilievo come Mattia Zennaro, pure lui out per un intervento al menisco: tornerà a disposizione a marzo.

Nel frattempo il ds Ferretti è al lavoro per colmare la nuova lacuna in mezzo al campo. La speranza è quella di non ridursi all’ultimo giorno della sessione di riparazione che chiude lunedì. Monitorati profili di B e C.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaAlessandro Mercatiinfortunio
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario