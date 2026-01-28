Brescia, Mercati già operato: stagione finita

Il centrocampista dell’Union Brescia Alessandro Mercati è già stato sottoposto a intervento chirurgico al menisco esterno del ginocchio destro. L’operazione è avvenuta a Bologna, immediatamente dopo il consulto definitivo: è stato lo stesso giocatore a voler accorciare i tempi. Con quelli del recupero che saranno lunghissimi: serviranno dai tre ai quattro mesi, per cui la sua stagione è finita.

Per Mercati era stata inutile la terapia conservativa alla quale era stato sottoposto e che lo aveva tenuto già fermo un mese. Quella della mezz’ala è una perdita importante dato che a centrocampo manca già una pedina di rilievo come Mattia Zennaro, pure lui out per un intervento al menisco: tornerà a disposizione a marzo.

Nel frattempo il ds Ferretti è al lavoro per colmare la nuova lacuna in mezzo al campo. La speranza è quella di non ridursi all’ultimo giorno della sessione di riparazione che chiude lunedì. Monitorati profili di B e C.