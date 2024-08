Brescia, Maran: «Entusiasmo contagioso, ci responsabilizza»

L’avvio brillante del Brescia (vittoria in Coppa Italia contro il Venezia, poi col Palermo al debutto in campionato) ha una valenza duplice per Rolando Maran: «L’entusiasmo che si respira è contagioso, ma aumenta anche la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri tifosi».

Domani sera (20.30) al Rigamonti arriva il Cittadella, che negli ultimi anni si è trasformato in bestia nera dei biancazzurri: «È nostro compito provare a superarci ed essere più arrembanti. Sarà una gara diversa rispetto a quella di venerdì: ci saranno delle particolarità che dovremo essere bravi ad affrontarle nella maniera giusta». Due gli assenti: «Oltre a Moncini è fuori Calvani, alle prese con un problema intestinale».

I tifosi del Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia è imbattuto al Rigamonti nel 2024, e vuole prolungare la striscia: «Ho spesso sottolineato quanto sia importante per noi la nostra gente. La vera gioia, per il gruppo, è condividere con loro un risultato positivo». A una settimana dalla chiusura del mercato, invece, Rolly non si espone: «Sono concentrato sulla rosa che ho a disposizione, che mi soddisfa. Non voglio entrare in altre dinamiche».