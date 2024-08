Il Brescia chiama casa: il Rigamonti con Maran nel 2024 è immacolato

Fabrizio Zanolini

Bisoli e soci a Mompiano sono imbattuti da Santo Stefano, quando col Parma maturò l’ultima sconfitta

È da sempre, così come i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, un fattore. O almeno, dovrebbe esserlo. Soprattutto in cadetteria. È il campo di casa, il proprio fortino. Una sorta di coperta di Linus che infonde sicurezza, fiducia. Autostima. Quel quid in più che può fare la differenza. E quando la fa, ecco che il proprio stadio è un fattore con la F maiuscola. Quello che il Rigamonti, dopo stagioni di alti e (spesso) bassi, è tornato a quanto pare ad essere perché nel 2024 le rondinelle non