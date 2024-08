Coppa Italia, il Brescia batte 3-1 il Venezia e vola ai sedicesimi

Il Brescia batte 3-1 il Venezia nel primo turno di Coppa Italia e si regala un’altra sfida da serie A con il Monza: Borrelli e una doppietta di Olzer stendono i lagunari nel primo match ufficiale stagionale che anticipa di cinque giorni il debutto in campionato col Palermo di venerdì prossimo sempre a Mompiano.

Primo tempo

Nei 37 gradi del Rigamonti (4.310 spettatori per l’undici agosto è numero di rilievo) i ritmi non sono, comprensibilmente, elevati, ma i 30’’ a cavallo tra il 13esimo e il 14esimo minuto scuotono il match: prima Gytkjaer centra pieno il palo con una botta di destro dal limite, poi, sulla ripartenza rapida, la palla giunge a capitan Bisoli sulla trequarti che cerca e trova lo stacco imperioso di Borrelli a centro area che insacca a fil di palo, rendendo vano il tuffo dell’ex Jesse Joronen, per l’1-0 Brescia.

È il Venezia a fare la partita e a stazionare più delle rondinelle nella meta campo avversaria e a chiamare Lezzerini ad un paio d’interventi per nulla banali, seppur sia Bisoli, servito dalla riga di fondo da Galazzi, a masticare il destro da ottima posizione con palla che sbatte sul braccio di Zampano (check Var negativo, ma resta il dubbio) nei pressi di Joronen. La prima frazione si chiude così con il Brescia avanti 1-0.

Seconda frazione

E la seconda, inizia col botto: bastano 18 secondi a Olzer, su splendido lancio ancora di Bisoli, per scattare sul filo dell’offside e infilare chirurgicamente col mancino rasoterra Joronen per il 2-0. Il Brescia, con i lagunari che alzano ancora più il baricentro alla ricerca del pari, trova buone ripartenze e ed energie per scattare su seconde palle interessanti: Bertagnoli defilato spara alto davanti a Joronen con il finlandese che poi anticiperà Galazzi lanciato di prima dal subentrato (al debutto assoluto) Juric.

Dalla parte opposta due capocciate di Gytkjaer metono i brividi a Lezzerini. Dentro anche Papetti e il terzo debuttante con la maglia biancazzurra, Corrado. Ed è proprio l’ex Ternana a costringere al volo Joronen con una botta di sinistro sul primo palo prima che un’altra botta mancina, quella di uno scatenato Olzer lanciato da Cistana, lo trafigga per il 3-0 a 8’ dal termine.

C’è anche tempo per l’ingresso in campo di Bianchi e Paghera e per l’1-3 firmato Idzes che, di testa su palla d’angolo, batte indisturbato Lezzerini all’89’. Ed ora, con il secondo (il Genoa in amichevole) scalpo di categoria superiore in bacheca, testa al campionato.