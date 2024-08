Brescia, c’è del nuovo anche nel vecchio: gerarchie ridisegnate

Col Palermo solo Verreth non c’era anche nella scorsa stagione ma tra i titolari non mancano le sfumature

Galazzi e Maran - © www.giornaledibrescia.it

Nuovo-vecchio Brescia. Soprattutto vecchio per niente affatto polveroso: anzi, è tirato a lucido come non mai. Nel debutto vincente econvincente contro il Palermo, rispetto alla passata stagione c’è era Matthias Verreth come unico elemento di novità nell’undici titolare con le altre due new entries Juric e Corradi a mettersi in mostra a gara in corsa. Sappiamo già quasi tutto ciò che c’è da sapere del Brescia: facce, numeri di maglia, caratteristiche, pregi e difetti dei singoli li mandiamo a me