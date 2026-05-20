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Brescia-Casarano, Sandro Tonali spettatore d’eccezione al Rigamonti

Il centrocampista del Newcastle rimasto molto legato a Eugenio Corini sarà sugli spalti per la sfida play off contro i pugliesi
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Tonali e Corini nell'annata della promozione in A - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Tonali e Corini nell'annata della promozione in A - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

È un supporto speciale, oltre a quello atteso dal proprio pubblico, quello che il Brescia avrà stasera: al Rigamonti per assistere alla gara col Casarano ci sarà infatti anche il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali. «Sandrino» è particolarmente legato a mister Eugenio Corini sotto la cui guida conquistò non solo la promozione in serie A col Brescia, ma anche la prima chiamata in Nazionale quando ancora era un giocatore di serie B.

Tonali al Rigamonti da spettatore nel 2022 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Tonali al Rigamonti da spettatore nel 2022 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Tonali, che ha messo radici in Franciacorta con la moglie bresciana Giulia, è sempre rimasto molto affezionato al Brescia e da subito ha sposato la causa Union: a testimonianza, la sottoscrizione – la scorsa estate – di due abbonamenti di tribuna Vip.

Già nel 2022 Tonali, all’epoca giocatore del Milan, presenziò a una gara play off del Brescia: all’epoca ci si giocava la serie A nella semifinale contro il Monza e anche allora l’allenatore era Corini.

Il minuto di silenzio per «Becca»

Prima della gara contro il Casarano verrà rispettato un minuto di silenzio in memoria di Evaristo Beccalossi, il grande fantasista scomparso il 6 maggio scorso che il Brescia non aveva avuto modo di onorare sul campo dato che la stagione regolare si era conclusa a fine aprile. 

Altri ex

Tra gli ex attesi questa sera a Mompiano anche Stefano Bonometti, Spillo Altobelli, Leonardo Morosini, Luca Luzardi, Antonio Picci, Giorgio De Giorgis, Giampaolo Saurini, Fulvio Bussalino. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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