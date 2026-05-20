Brescia-Casarano, Sandro Tonali spettatore d’eccezione al Rigamonti

È un supporto speciale, oltre a quello atteso dal proprio pubblico, quello che il Brescia avrà stasera: al Rigamonti per assistere alla gara col Casarano ci sarà infatti anche il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali. «Sandrino» è particolarmente legato a mister Eugenio Corini sotto la cui guida conquistò non solo la promozione in serie A col Brescia, ma anche la prima chiamata in Nazionale quando ancora era un giocatore di serie B.

Leggi anche Quando Sandro Tonali andava al San Filippo in autobus Tonali al Rigamonti da spettatore nel 2022 - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it Tonali, che ha messo radici in Franciacorta con la moglie bresciana Giulia, è sempre rimasto molto affezionato al Brescia e da subito ha sposato la causa Union: a testimonianza, la sottoscrizione – la scorsa estate – di due abbonamenti di tribuna Vip.