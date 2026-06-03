Ascoli-Brescia, quando nel 2007 al Del Duca protagonista fu la neve

Eroi. Difficile trovare un’altra parola per coloro che ieri sono andati al Rigamonti, sapendo che la pioggia sarebbe stata insistente. Mai però avrebbero pensato di dover tornare a casa sì zuppi, ma senza sapere il risultato finale .

Eppure non è la prima volta che il meteo mette lo zampino nelle sfide tra Brescia e Ascoli . Perché se ieri a far dire basta dopo un’ora è stata la pioggia, nel dicembre 2007 fu la neve scesa copiosa nelle Marche a far sì che la partita addirittura non si giocasse.

Fotogallery 10 foto Brescia-Ascoli sospesa per pioggia

Corsi e ricorsi

Sabato 15 dicembre è in programma la 18esima giornata di serie B e al Del Duca si capisce dal mattino che sarà impossibile iniziare il match. Una fitta coltre di neve copre il campo, ma soprattutto non si vede anima viva a spalare, figuriamoci i trattorini. «Da decenni non vedevamo una cosa del genere da queste parti», dicono i pochi tifosi che bazzicano vicino allo stadio. L’arbitro Ayroldi ci mette poco a capire la situazione, non deve nemmeno confrontarsi più di tanto con i capitani, Possanzini da una parte e Taibi dall’altra. Non si gioca e match rinviato di 24 ore: nuovo appuntamento allo stadio per il giorno successivo e fischio d’inizio previsto per le 15.

La neve al Del Duca nell'inverno 2007 © www.giornaledibrescia.it

La domenica il faccia a faccia per il sopralluogo è fissato però per le 11.30: Ayroldi arriva addirittura in ritardo, la situazione del campo è (ovviamente) peggiore rispetto al giorno precedente.

La sensazione, in casa Brescia, è che dall’altra parte non si stia facendo molto per risolvere la questione e provare a rendere il terreno praticabile. C’è qualche infortunio, bomber Bazzani è squalificato, tutto sommato rinviare il match col Brescia, a un punto dalla zona play off, potrebbe anche non essere male. E infatti prima di pranzo è tutto chiaro: pulito c’è giusto un quadrato di campo, Ascoli-Brescia non s’ha da fare, gara rinviata a data da destinarsi.

«Non è stato messo in atto nulla perché si potesse giocare», accusa Possanzini. «Dovreste essere più signori e ammettere l’evidenza», la risposta di Taibi. Morale? Il match venne recuperato il 26 febbraio 2008, vittoria delle rondinelle, gol di Caracciolo.