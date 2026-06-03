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Ascoli-Brescia, quando nel 2007 al Del Duca protagonista fu la neve

Rinviata due volte a dicembre, venne recuperata (e vinta) a febbraio 2008
Gianluca Magro

Gianluca Magro

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Quando la neve fermò Ascoli-Brescia: era il dicembre 2007 © www.giornaledibrescia.it
Quando la neve fermò Ascoli-Brescia: era il dicembre 2007 © www.giornaledibrescia.it

Eroi. Difficile trovare un’altra parola per coloro che ieri sono andati al Rigamonti, sapendo che la pioggia sarebbe stata insistente. Mai però avrebbero pensato di dover tornare a casa sì zuppi, ma senza sapere il risultato finale.

Eppure non è la prima volta che il meteo mette lo zampino nelle sfide tra Brescia e Ascoli. Perché se ieri a far dire basta dopo un’ora è stata la pioggia, nel dicembre 2007 fu la neve scesa copiosa nelle Marche a far sì che la partita addirittura non si giocasse.

Brescia-Ascoli sospesa per pioggia
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Brescia-Ascoli sospesa per pioggia

Corsi e ricorsi

Sabato 15 dicembre è in programma la 18esima giornata di serie B e al Del Duca si capisce dal mattino che sarà impossibile iniziare il match. Una fitta coltre di neve copre il campo, ma soprattutto non si vede anima viva a spalare, figuriamoci i trattorini. «Da decenni non vedevamo una cosa del genere da queste parti», dicono i pochi tifosi che bazzicano vicino allo stadio. L’arbitro Ayroldi ci mette poco a capire la situazione, non deve nemmeno confrontarsi più di tanto con i capitani, Possanzini da una parte e Taibi dall’altra. Non si gioca e match rinviato di 24 ore: nuovo appuntamento allo stadio per il giorno successivo e fischio d’inizio previsto per le 15.

La neve al Del Duca nell'inverno 2007 © www.giornaledibrescia.it
La neve al Del Duca nell'inverno 2007 © www.giornaledibrescia.it

La domenica il faccia a faccia per il sopralluogo è fissato però per le 11.30: Ayroldi arriva addirittura in ritardo, la situazione del campo è (ovviamente) peggiore rispetto al giorno precedente.

La sensazione, in casa Brescia, è che dall’altra parte non si stia facendo molto per risolvere la questione e provare a rendere il terreno praticabile. C’è qualche infortunio, bomber Bazzani è squalificato, tutto sommato rinviare il match col Brescia, a un punto dalla zona play off, potrebbe anche non essere male. E infatti prima di pranzo è tutto chiaro: pulito c’è giusto un quadrato di campo, Ascoli-Brescia non s’ha da fare, gara rinviata a data da destinarsi.

«Non è stato messo in atto nulla perché si potesse giocare», accusa Possanzini. «Dovreste essere più signori e ammettere l’evidenza», la risposta di Taibi. Morale? Il match venne recuperato il 26 febbraio 2008, vittoria delle rondinelle, gol di Caracciolo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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