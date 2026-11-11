Affiliazioni Union Brescia: un avamposto a Breno

Il bacino di giovani calciatori del Breno, società la cui squadra milita in Eccellenza, dopo sette anni di serie D, conta circa 280 tesserati. Il fatto che il club, col proprio settore giovanile, sia diventato centro di formazione nel progetto delle affiliazioni è un passaggio strategico per l’Union Brescia, che oggi conta un’accademia con sede a Piamborno (ne è coordinatore il socio dell’Union Paolo Gheza), cinque centri di formazione (tra questi quello di Breno) e trentuno società affiliate.
Strategico
I biancazzurri, dunque, adesso hanno un altro avamposto in Valcamonica, territorio considerato strategico per la doppia funzione del progetto legato alle giovanili. «Da un lato – afferma Mattia Collauto, responsabile del vivaio – vogliamo sviluppare talenti. Dall’altro desideriamo creare passione per generare nuovi tifosi, coinvolgendo i ragazzi. Vogliamo accorciare le distanze, sia per quanto concerne la logistica, sia sul piano emozionale». E se c’è un’accademia in Valcamonica, l’idea sarebbe quella di crearne due anche nelle altre grandi valli bresciane, la Valtrompia e la Valsabbia. Il responsabile del progetto affiliazioni Futuro e Territoro Bruno Forza ricorda invece i capisaldi dell’iniziativa stessa: «Formazione, scouting ed esperienze».
I rappresentanti granata
Il Breno è presente alla conferenza stampa che racconta di questa partnership con Renato Ciceri, consigliere della società granata e coordinatore degli Juniores Under 19. Fa da raccordo tra l’ultimo gradino delle giovanili e la prima squadra, favorendo il passaggio di alcuni giocatori verso gli allenamenti e le partite dei «grandi». Presente anche il responsabile del settore giovanile brenese Domenico Maifredini. Ricorda che «i bravi giocatori, in Valcamonica, ci sono. Coltiviamo insieme ai ragazzi il sogno di uno sbocco verso i professionisti. Da quest’anno vorremmo convogliare il talento verso l’Union Brescia». All’incontro, anche Roberto Rizza, che fa parte del CdA dell’Us Breno.
«Nel passato, forse, le reti di relazioni con il territorio si erano un po’ perse – ragiona Forza –. Ma il talento non manca. L’Union Brescia deve essere capofila nella provincia». A Breno s’è trovato terreno fertile: «Dal primo incontro abbiamo capito che la società granata era ben felice di far parte di questo nuovo corso».